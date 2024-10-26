26 октября 2024

Курганские пожарные потушили открытое горение в двух частных домах

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Дома загорелись вечером 27 октября (архивное фото) Фото:

В Кургане пожарные потушили открытое горение двух домов на улице Урожайной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

«В 21:39 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение двух домов на улице Урожайной. По предварительной информации, никто не пострадал», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожар в двух частных домах в Кургане возник вечером 27 октября. В тушении возгорания было задействовано 35 специалистов и 10 единиц техники.

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В Кургане пожарные потушили открытое горение двух домов на улице Урожайной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В 21:39 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение двух домов на улице Урожайной. По предварительной информации, никто не пострадал», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар в двух частных домах в Кургане возник вечером 27 октября. В тушении возгорания было задействовано 35 специалистов и 10 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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