Курганские пожарные потушили открытое горение в двух частных домах

Дома загорелись вечером 27 октября (архивное фото)
В Кургане пожарные потушили открытое горение двух домов на улице Урожайной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.
«В 21:39 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение двух домов на улице Урожайной. По предварительной информации, никто не пострадал», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пожар в двух частных домах в Кургане возник вечером 27 октября. В тушении возгорания было задействовано 35 специалистов и 10 единиц техники.
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