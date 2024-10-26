26 октября 2024

На федеральной трассе в Тюмени снова сгустился туман и понизилась видимость. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Видимость на трассе Тюмень-Омск составляет не более 59-ти метров
Видимость на трассе Тюмень-Омск составляет не более 59-ти метров Фото:

Федеральная трасса Тюмень-Омск вновь окутана туманом. Видимость дороги в Голышмановском городском округе составляет не более 59-ти метров, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«На федеральной автодороге Тюмень-Омск сгущается туман. В Голышмановском городском округе видимость не более 59-ти метров», — написано в telegram-канале ведомства.

На 220-м километре дороге стоит наряд ДПС. На их автомобиле включены проблесковые маячки. Такая мера предпринята для предотвращения аварийных ситуаций.

Туман держится на трассе уже второй день. Вчера видимость составляла не более 100 метров.

Наряд ДПС патрулирует трассу Тюмень-Омск для предотвращения аварийных ситуаций
Наряд ДПС патрулирует трассу Тюмень-Омск для предотвращения аварийных ситуаций
Фото:

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Федеральная трасса Тюмень-Омск вновь окутана туманом. Видимость дороги в Голышмановском городском округе составляет не более 59-ти метров, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «На федеральной автодороге Тюмень-Омск сгущается туман. В Голышмановском городском округе видимость не более 59-ти метров», — написано в telegram-канале ведомства. На 220-м километре дороге стоит наряд ДПС. На их автомобиле включены проблесковые маячки. Такая мера предпринята для предотвращения аварийных ситуаций. Туман держится на трассе уже второй день. Вчера видимость составляла не более 100 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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