В Тюмени займутся решением проблемы нехватки мест для тренировок хоккеистов

29 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

По словам тюменцев, на все команды в городе приходится всего два катка Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени для решения вопроса нехватки мест для тренировок хоккеистов построят два катка на улицах Народной и Судоремонтной. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте физической культуры и спорта, также предусмотрено финансирование на зарплату тренеров и экипировку спортсменов. Ранее жители жаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься дети и взрослые. «В пределах средств бюджета города Тюмени предусмотрено финансирование на заработную плату тренеров, аренду и содержание объектов спорта, частично на проведение тренировочных мероприятий (сборов) при подготовке к соревнованиям, спортивный инвентарь и экипировку спортсменов. <…> В настоящее время в рамках исполнения перечня поручений губернатора Тюменской области осуществляется возведение двух крытых ледовых катков», — рассказали URA.RU в департаменте. Ранее агентство писало, что тюменцы жалуются на недостаток катков для спортсменов. Одна из местных жительниц рассказала, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени для решения вопроса нехватки мест для тренировок хоккеистов построят два катка на улицах Народной и Судоремонтной. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте физической культуры и спорта, также предусмотрено финансирование на зарплату тренеров и экипировку спортсменов. Ранее жители жаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься дети и взрослые. «В пределах средств бюджета города Тюмени предусмотрено финансирование на заработную плату тренеров, аренду и содержание объектов спорта, частично на проведение тренировочных мероприятий (сборов) при подготовке к соревнованиям, спортивный инвентарь и экипировку спортсменов. <…> В настоящее время в рамках исполнения перечня поручений губернатора Тюменской области осуществляется возведение двух крытых ледовых катков», — рассказали URA.RU в департаменте. Ранее агентство писало, что тюменцы жалуются на недостаток катков для спортсменов. Одна из местных жительниц рассказала, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей.