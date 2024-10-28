28 октября 2024

В Тюмени займутся решением проблемы нехватки мест для тренировок хоккеистов

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам тюменцев, на все команды в городе приходится всего два катка Фото:

В Тюмени для решения вопроса нехватки мест для тренировок хоккеистов построят два катка на улицах Народной и Судоремонтной. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте физической культуры и спорта, также предусмотрено финансирование на зарплату тренеров и экипировку спортсменов. Ранее жители жаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься дети и взрослые.

«В пределах средств бюджета города Тюмени предусмотрено финансирование на заработную плату тренеров, аренду и содержание объектов спорта, частично на проведение тренировочных мероприятий (сборов) при подготовке к соревнованиям, спортивный инвентарь и экипировку спортсменов. <…> В настоящее время в рамках исполнения перечня поручений губернатора Тюменской области осуществляется возведение двух крытых ледовых катков», — рассказали URA.RU в департаменте.

Ранее агентство писало, что тюменцы жалуются на недостаток катков для спортсменов. Одна из местных жительниц рассказала, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей.

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В Тюмени для решения вопроса нехватки мест для тренировок хоккеистов построят два катка на улицах Народной и Судоремонтной. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте физической культуры и спорта, также предусмотрено финансирование на зарплату тренеров и экипировку спортсменов. Ранее жители жаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься дети и взрослые. «В пределах средств бюджета города Тюмени предусмотрено финансирование на заработную плату тренеров, аренду и содержание объектов спорта, частично на проведение тренировочных мероприятий (сборов) при подготовке к соревнованиям, спортивный инвентарь и экипировку спортсменов. <…> В настоящее время в рамках исполнения перечня поручений губернатора Тюменской области осуществляется возведение двух крытых ледовых катков», — рассказали URA.RU в департаменте. Ранее агентство писало, что тюменцы жалуются на недостаток катков для спортсменов. Одна из местных жительниц рассказала, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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