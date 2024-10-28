Туман опустится на Тюменскую область в ночь на 29 октября
Синоптики предупредили жителей Тюменской области о потенциально опасной погоде. Туман спрогнозировали ночью и утром 29 октября в Гидрометцентре России.
«Туман. Период предупреждения до 10 часов 29 октября. Ночью и утром местами туман», — написали на сайте Гидрометцентра. Предупреждение отмечено желтым маркером, что означает, что погода является потенциально опасной.
Туман опустится на Тюменскую область в ночь с 28 на 29 октября
Туман спускается на Тюменскую область уже третий день подряд. Вчера из-за него видимость дороги на федеральной трассе Тюмень — Омск опустилась не более чем до 59 метров.
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