На Тюменскую область надвигается туман. Скрин

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Туман опустится на Тюменскую область в ночь на 29 октября
Туман опустится на Тюменскую область в ночь на 29 октября Фото:

Синоптики предупредили жителей Тюменской области о потенциально опасной погоде. Туман спрогнозировали ночью и утром 29 октября в Гидрометцентре России. 

«Туман. Период предупреждения до 10 часов 29 октября. Ночью и утром местами туман», — написали на сайте Гидрометцентра. Предупреждение отмечено желтым маркером, что означает, что погода является потенциально опасной.

Туман опустится на Тюменскую область в ночь с 28 на 29 октября
Туман опустится на Тюменскую область в ночь с 28 на 29 октября
Фото:

Туман спускается на Тюменскую область уже третий день подряд. Вчера из-за него видимость дороги на федеральной трассе Тюмень — Омск опустилась не более чем до 59 метров.

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Синоптики предупредили жителей Тюменской области о потенциально опасной погоде. Туман спрогнозировали ночью и утром 29 октября в Гидрометцентре России.  «Туман. Период предупреждения до 10 часов 29 октября. Ночью и утром местами туман», — написали на сайте Гидрометцентра. Предупреждение отмечено желтым маркером, что означает, что погода является потенциально опасной. Туман спускается на Тюменскую область уже третий день подряд. Вчера из-за него видимость дороги на федеральной трассе Тюмень — Омск опустилась не более чем до 59 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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