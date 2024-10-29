OZON зовет тюменцев на работу в свой новый инвестпроект

В Тюменской области начали набор сотрудников в распределительный центр OZON, построенный в селе Успенка. Информацию о вакансиях начали распространять в Telegram.
«Открытие нового склада OZON в селе Успенка. Требуются кладовщики. График свободный, день/нoчь. Заработная плата за 12-часовую смену — от 3 500 до 5 500 рублей, выплаты еженедельно», — следует из объявления.
Принять на работу готовы всех желающих от 18 лет. Сотрудникам будут привозить к складу из любой точки Тюмени. Работникам предстоит принимать и сортировать товар, а также размещать его на складе.
Как ранее писало URA.RU, первая очередь строительства распределительного центра компании «Озон» в Тюменской области завершилась в сентябре. Масштабный инвестпроект в его окончательном виде обеспечит работой почти 6 000 человек.
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В Тюменской области начали набор сотрудников в распределительный центр OZON, построенный в селе Успенка. Информацию о вакансиях начали распространять в Telegram. «Открытие нового склада OZON в селе Успенка. Требуются кладовщики. График свободный, день/нoчь. Заработная плата за 12-часовую смену — от 3 500 до 5 500 рублей, выплаты еженедельно», — следует из объявления. Принять на работу готовы всех желающих от 18 лет. Сотрудникам будут привозить к складу из любой точки Тюмени. Работникам предстоит принимать и сортировать товар, а также размещать его на складе. Как ранее писало URA.RU, первая очередь строительства распределительного центра компании «Озон» в Тюменской области завершилась в сентябре. Масштабный инвестпроект в его окончательном виде обеспечит работой почти 6 000 человек.