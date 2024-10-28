28 октября 2024

В Кургане в дома сотен горожан вернули горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики вернули горячую воду еще сотням горожан
Коммунальщики вернули горячую воду еще сотням горожан Фото:

В Кургане жителям шести жилых домов в центре города и Северном районе вернули горячую воду. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсетях.

«В связи с устранением дефектов на трубопроводах горячего водоснабжения, которые появились во время запуска отопления, осуществлен запуск горячей воды в следующие дома: Гоголя 61, Дзержинского 38, Комсомольская 38, Пролетарская 40, 46, 48», — говорится в группе КГК в соцсети «ВКонтакте». На оставшхися домах, где не была возобновлена подача ГВС, продолжаются работы по устранению дефектов на трубопроводах. 

Ранее URA.RU писало, что горячую воду вернули в десятки домов Кургана. После устранения аварий на трубопроводах ГВС получили более 20 домов.

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В Кургане жителям шести жилых домов в центре города и Северном районе вернули горячую воду. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсетях. «В связи с устранением дефектов на трубопроводах горячего водоснабжения, которые появились во время запуска отопления, осуществлен запуск горячей воды в следующие дома: Гоголя 61, Дзержинского 38, Комсомольская 38, Пролетарская 40, 46, 48», — говорится в группе КГК в соцсети «ВКонтакте». На оставшхися домах, где не была возобновлена подача ГВС, продолжаются работы по устранению дефектов на трубопроводах.  Ранее URA.RU писало, что горячую воду вернули в десятки домов Кургана. После устранения аварий на трубопроводах ГВС получили более 20 домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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