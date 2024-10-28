В Кургане в дома сотен горожан вернули горячую воду

В Кургане жителям шести жилых домов в центре города и Северном районе вернули горячую воду. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсетях.
«В связи с устранением дефектов на трубопроводах горячего водоснабжения, которые появились во время запуска отопления, осуществлен запуск горячей воды в следующие дома: Гоголя 61, Дзержинского 38, Комсомольская 38, Пролетарская 40, 46, 48», — говорится в группе КГК в соцсети «ВКонтакте». На оставшхися домах, где не была возобновлена подача ГВС, продолжаются работы по устранению дефектов на трубопроводах.
Ранее URA.RU писало, что горячую воду вернули в десятки домов Кургана. После устранения аварий на трубопроводах ГВС получили более 20 домов.
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