В Тюмени построят склад для снега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Склад построят на улице Тополиной
Склад построят на улице Тополиной Фото:

В Тюмени в районе улицы Тополиной построят склад для снега, проект получил положительное заключение госэкспертизы. Такая информация указана на сайте ГИС ЕГРЗ.

«Строительство места складирования снега по адресу: город Тюмень, улица Тополиная. Сведения об объекте экспертизы: проектная документация и результаты инженерных изысканий. Вид работ: строительство. Получено положительное заключение», — указано на сайте. 

Застройщиком выступает «Тюменьгормост». На разработку проекта власти потратили около девяти миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе улицы Тополиной построят склад для снега, проект получил положительное заключение госэкспертизы. Такая информация указана на сайте ГИС ЕГРЗ. «Строительство места складирования снега по адресу: город Тюмень, улица Тополиная. Сведения об объекте экспертизы: проектная документация и результаты инженерных изысканий. Вид работ: строительство. Получено положительное заключение», — указано на сайте.  Застройщиком выступает «Тюменьгормост». На разработку проекта власти потратили около девяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...