В Тюмени построят склад для снега

Склад построят на улице Тополиной
В Тюмени в районе улицы Тополиной построят склад для снега, проект получил положительное заключение госэкспертизы. Такая информация указана на сайте ГИС ЕГРЗ.
«Строительство места складирования снега по адресу: город Тюмень, улица Тополиная. Сведения об объекте экспертизы: проектная документация и результаты инженерных изысканий. Вид работ: строительство. Получено положительное заключение», — указано на сайте.
Застройщиком выступает «Тюменьгормост». На разработку проекта власти потратили около девяти миллионов рублей.
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