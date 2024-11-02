«Кровь стыла в жилах даже у бывалых оперативников»: в Тюмени жестоко расправились с целой семьей

В Тюмени бандиты выстрелили в затылок ребенку, убив перед этим его родителей

03 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

После громкого убийства семьи Головкиных прошло почти 30 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 1990-е годы запомнились большинству жителей России небывалым разгулом криминала: разборки между преступными группировками, разбои, грабежи, воровство, убийства. Но нередко случались преступления, от которых кровь стыла в жилах даже у бывалых оперативников. Одно из таких произошло в Тюмени в 1995 году, когда после пожара в частном доме на окраинах города бесследно исчезла целая семья: отец, мать и пятилетняя девочка. Пожар в частном доме на улице 9 января в Тюмени произошел летом 1995 года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Семья Головкиных бесследно пропала летом 1995 года. Об этом стало известно после того, как в ночь с 6 на 7 июля сгорел частный дом, в котором они жили. Здание находилось на улице 9 января, 62 в Тюмени. Когда огонь был потушен, пожарные осмотрели руины и сделали вывод, что внутри никого не было. Андрей Головкин, его жена Светлана и их пятилетняя дочь просто исчезли. А эксперты сделали вывод, что дом сгорел в результате поджога», — рассказал URA.RU один из бывших сотрудников милиции. Очень странный сосед В первые дни, да и месяцы после поджога дома Головкиных оперативники были буквально в ступоре: никаких улик, никаких зацепок и минимум версий исчезновения целой семьи. Но оперативники продолжали работу. Были опрошены друзья и знакомые пропавших, а также их соседи. Один из них, Виктор Темников, сразу не понравился сотрудникам милиции, хотя и вел себя в разговорах с оперативниками достаточно уверенно. И даже утверждал, что бесследно исчезнувший Андрей Головкин был ему «как брат». «Во время допросов Темников неоднократно заявлял, что с Головкиным его связывали как профессиональные (оба были предпринимателями — прим. ред.) отношения, так и дружеские. Мол, соседи, друзья и вообще как братья», — указано в материалах уголовного дела. Убийцы оценили жизнь бизнесмена в 4 000 долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И оперативники было поверили Темникову: настолько убедительно он говорил о взаимоотношениях с пропавшим соседом. Если бы не одно «но»: незадолго до допроса по пропавшей чете Головкиных он уже попадал в поле зрения милиции, его опрашивали по делу об исчезновении коммерсанта из Пышмы Базоева, с которым Темников был хорошо знаком. Тот также пропал в 1995 году, но в начале лета. Но связь между двумя этими событиями будет установлена позже. Одолжил деньги — потерял жизнь В начале июня 1995 года пышминский бизнесмен Базоев вернулся с отдыха из Анапы и на время остановился в Тюмени. Пользуясь случаем, решил заодно вернуть 4 000 долларов, которые давал в долг бывшему сотруднику милиции Ефтееву — приятелю Темникова, но неожиданно пропал. Во время первых допросов и Ефтеев, и Темников заявили силовикам, мол, да, было такое, но деньги вернули в срок, а куда делся Базоев — не знаем. Как выяснилось позже, не только знают, но и лично приложили к этому руки. Однако об этом станет известно только в 1997 году. К тому моменту у милиции будут неопровержимые доказательства причастности Ефтеева и Темникова к убийству Базоева. И они заговорили. В ходе следствия выяснилось, что в начале лета 1995-го Ефтеев и Базоев встретились в доме Темникова, чтобы обсудить возврат долга, но беседа не задалась. К тому же деньги бизнесмену отдавать никто не собирался, а разрешить ситуацию решили в духе «классических» 90-х: нет человека — нет проблемы. Но версии о том, кто непосредственно являлся исполнителем убийства, у приятелей начали разниться. Убийцы жестоко расстреляли семью Головкиных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ефтеев валил все на Темникова, а тот на него. По версии Темникова, в ночь с 8 на 9 июня 1995 года Ефтеев привез Базоева в его дом поздней ночью, когда сам хозяин уже спал. Провел в одну из комнат и застрелил. При этом Ефтеев во время следственных действий заявил, что коммерсанта убил Темников. «Я приехал к Темникову утром 9 июня. В прихожей стоял мешок с трупом Базоева. Темников сказал, что его надо вывезти. Лично я к убийству не имею никакого отношения. Он меня оговаривает, чтобы избежать ответственности», — следует из показаний Ефтеева. Впоследствии выяснилось, что коммерсанта не застрелили, а насмерть забили молотком. Но это не самое страшное открытие, которое предстояло сделать оперативникам. Случайный свидетель, которым оказался Андрей Головкин, видел, как 8 июня Базоев, Ефтеев и Темников заходили в дом к последнему. Это предопределило судьбу всей его семьи. Кошмар Расправившись с бизнесменом Ефтеев и Темников отвезли тело Базоева в район Червишевского кладбища и закопали. А после стали думать над тем, что делать с единственным свидетелем преступления Андреем Головкиным. И думали недолго: мужчину пригласили в дом под надуманным предлогом и застрелили из пистолета. Спустя несколько часов жена тюменца Светлана стала беспокоиться о том, что он долго отсутствует, и тоже пришла к Темникову. Хозяин пригласил ее внутрь, и женщина тут же была застрелена. Пятилетнюю дочь супружеской пары, девочку по имени Стелла преступники убили с особым цинизмом. Убив родителей ребенка, преступники пришли в дом семьи Головкиных. Один из них сказал девочке, что ее зовет мама, и пятилетняя Стелла послушно пошла с мужчиной в дом Темникова. Практически сразу получила выстрел из пистолета в затылок. Следствием было установлено, что во время убийства один изверг продолжал держать ребенка за руку, а другой стрелял. Тело Стеллы положили рядом с трупами родителей, затем тела убитых членов семьи также вывезли в район Червишевского кладбища и закопали. После этого Темников забрал часть вещей и мебель из дома Головкиных себе и устроил поджог. Во время следствия Ефтеев и Темников сваливали вину за совершенную серию убийств друг на друга. Так, бывший милиционер Ефтеев утверждал, что все преступления совершил Темников: забил всех молотком. А сам Темников валил вину на своего друга Ефтеева. Мол, тот всех расстрелял из пистолета. Так или иначе, в скором времени в расследовании громкого уголовного дела была поставлена точка. Приговор Преступники пошли под суд, который вынес убийцам приговор, возмутивший всех, кроме Ефтеева и Темникова: 14 и 15 лет колонии. Причина — мораторий на смертную казнь, введенный в России 16 апреля 1997 года. Дело в том, что до его подписания преступникам грозил либо максимальный срок лишения свободы сроком в 15 лет, либо высшая мера наказания. «Ефтеев и Темников, по сути, отделались „легким испугом“. Вы только представьте: получить 14 или 15 лет колонии за убийство четырех человек, среди которых — маленький ребенок. Это же просто уму непостижимо. Но у суда, по большому счету, не было выбора. Но тот момент они получили максимальные сроки наказания», — отметил в разговоре с URA.RU один из ветеранов тюменской милиции. С момента вынесения приговора прошло уже более 27 лет. Сроки наказания и Ефтеева, и Темникова давно вышли и теоретически оба могут находиться на свободе. Однако ни о том, ни о другом с момента описываемых событий больше никто ничего не слышал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

1990-е годы запомнились большинству жителей России небывалым разгулом криминала: разборки между преступными группировками, разбои, грабежи, воровство, убийства. Но нередко случались преступления, от которых кровь стыла в жилах даже у бывалых оперативников. Одно из таких произошло в Тюмени в 1995 году, когда после пожара в частном доме на окраинах города бесследно исчезла целая семья: отец, мать и пятилетняя девочка. «Семья Головкиных бесследно пропала летом 1995 года. Об этом стало известно после того, как в ночь с 6 на 7 июля сгорел частный дом, в котором они жили. Здание находилось на улице 9 января, 62 в Тюмени. Когда огонь был потушен, пожарные осмотрели руины и сделали вывод, что внутри никого не было. Андрей Головкин, его жена Светлана и их пятилетняя дочь просто исчезли. А эксперты сделали вывод, что дом сгорел в результате поджога», — рассказал URA.RU один из бывших сотрудников милиции. В первые дни, да и месяцы после поджога дома Головкиных оперативники были буквально в ступоре: никаких улик, никаких зацепок и минимум версий исчезновения целой семьи. Но оперативники продолжали работу. Были опрошены друзья и знакомые пропавших, а также их соседи. Один из них, Виктор Темников, сразу не понравился сотрудникам милиции, хотя и вел себя в разговорах с оперативниками достаточно уверенно. И даже утверждал, что бесследно исчезнувший Андрей Головкин был ему «как брат». «Во время допросов Темников неоднократно заявлял, что с Головкиным его связывали как профессиональные (оба были предпринимателями — прим. ред.) отношения, так и дружеские. Мол, соседи, друзья и вообще как братья», — указано в материалах уголовного дела. И оперативники было поверили Темникову: настолько убедительно он говорил о взаимоотношениях с пропавшим соседом. Если бы не одно «но»: незадолго до допроса по пропавшей чете Головкиных он уже попадал в поле зрения милиции, его опрашивали по делу об исчезновении коммерсанта из Пышмы Базоева, с которым Темников был хорошо знаком. Тот также пропал в 1995 году, но в начале лета. Но связь между двумя этими событиями будет установлена позже. В начале июня 1995 года пышминский бизнесмен Базоев вернулся с отдыха из Анапы и на время остановился в Тюмени. Пользуясь случаем, решил заодно вернуть 4 000 долларов, которые давал в долг бывшему сотруднику милиции Ефтееву — приятелю Темникова, но неожиданно пропал. Во время первых допросов и Ефтеев, и Темников заявили силовикам, мол, да, было такое, но деньги вернули в срок, а куда делся Базоев — не знаем. Как выяснилось позже, не только знают, но и лично приложили к этому руки. Однако об этом станет известно только в 1997 году. К тому моменту у милиции будут неопровержимые доказательства причастности Ефтеева и Темникова к убийству Базоева. И они заговорили. В ходе следствия выяснилось, что в начале лета 1995-го Ефтеев и Базоев встретились в доме Темникова, чтобы обсудить возврат долга, но беседа не задалась. К тому же деньги бизнесмену отдавать никто не собирался, а разрешить ситуацию решили в духе «классических» 90-х: нет человека — нет проблемы. Но версии о том, кто непосредственно являлся исполнителем убийства, у приятелей начали разниться. Ефтеев валил все на Темникова, а тот на него. По версии Темникова, в ночь с 8 на 9 июня 1995 года Ефтеев привез Базоева в его дом поздней ночью, когда сам хозяин уже спал. Провел в одну из комнат и застрелил. При этом Ефтеев во время следственных действий заявил, что коммерсанта убил Темников. «Я приехал к Темникову утром 9 июня. В прихожей стоял мешок с трупом Базоева. Темников сказал, что его надо вывезти. Лично я к убийству не имею никакого отношения. Он меня оговаривает, чтобы избежать ответственности», — следует из показаний Ефтеева. Впоследствии выяснилось, что коммерсанта не застрелили, а насмерть забили молотком. Но это не самое страшное открытие, которое предстояло сделать оперативникам. Случайный свидетель, которым оказался Андрей Головкин, видел, как 8 июня Базоев, Ефтеев и Темников заходили в дом к последнему. Это предопределило судьбу всей его семьи. Расправившись с бизнесменом Ефтеев и Темников отвезли тело Базоева в район Червишевского кладбища и закопали. А после стали думать над тем, что делать с единственным свидетелем преступления Андреем Головкиным. И думали недолго: мужчину пригласили в дом под надуманным предлогом и застрелили из пистолета. Спустя несколько часов жена тюменца Светлана стала беспокоиться о том, что он долго отсутствует, и тоже пришла к Темникову. Хозяин пригласил ее внутрь, и женщина тут же была застрелена. Пятилетнюю дочь супружеской пары, девочку по имени Стелла преступники убили с особым цинизмом. Убив родителей ребенка, преступники пришли в дом семьи Головкиных. Один из них сказал девочке, что ее зовет мама, и пятилетняя Стелла послушно пошла с мужчиной в дом Темникова. Практически сразу получила выстрел из пистолета в затылок. Следствием было установлено, что во время убийства один изверг продолжал держать ребенка за руку, а другой стрелял. Тело Стеллы положили рядом с трупами родителей, затем тела убитых членов семьи также вывезли в район Червишевского кладбища и закопали. После этого Темников забрал часть вещей и мебель из дома Головкиных себе и устроил поджог. Во время следствия Ефтеев и Темников сваливали вину за совершенную серию убийств друг на друга. Так, бывший милиционер Ефтеев утверждал, что все преступления совершил Темников: забил всех молотком. А сам Темников валил вину на своего друга Ефтеева. Мол, тот всех расстрелял из пистолета. Так или иначе, в скором времени в расследовании громкого уголовного дела была поставлена точка. Преступники пошли под суд, который вынес убийцам приговор, возмутивший всех, кроме Ефтеева и Темникова: 14 и 15 лет колонии. Причина — мораторий на смертную казнь, введенный в России 16 апреля 1997 года. Дело в том, что до его подписания преступникам грозил либо максимальный срок лишения свободы сроком в 15 лет, либо высшая мера наказания. С момента вынесения приговора прошло уже более 27 лет. Сроки наказания и Ефтеева, и Темникова давно вышли и теоретически оба могут находиться на свободе. Однако ни о том, ни о другом с момента описываемых событий больше никто ничего не слышал.