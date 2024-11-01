Правительство внесло проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО

Кабинет Министров России внес в Государственную Думу законопроект, который предусматривает сохранение рабочих мест для участников специальной военной операции на весь период их службы по контракту. Документ уже размещен в электронной базе законодательных инициатив парламента.
«Предложенное законопроектом изменение позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт», — отмечается в документе проекта. В пояснительной записке указано, что текущее законодательство не позволяет сохранять рабочие места для тех, кто заключил контракт на прохождение военной службы на срок более одного года.
Законопроект подразумевает, что граждане могут выбирать срок контракта на прохождение военной службы: до одного года, а также на один, два или три года. Это изменение направлено на улучшение условий социальной защиты работников, участвующих в спецоперации, и предотвращение их увольнения в период службы.
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