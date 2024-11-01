01 ноября 2024

Когда из Кургана дешево полететь в популярные города России

Из Кургана можно улететь в Сочи, Москву и Минеральные Воды за четыре тысячи
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы могут дешево слетать в столицу и Сочи
Курганцы могут дешево слетать в столицу и Сочи Фото:

Путешествовать из Кургана стало проще и доступнее благодаря разнообразию предложений от авиакомпаний. Рассмотрим самые интересные варианты для тех, кто хочет сэкономить. Собрали для читателей URA.RU выгодные перелеты по городам России

Полет в Минеральные Воды

Одним из самых привлекательных направлений по цене является Минеральные Воды. Билеты можно приобрести всего за 5 960 рублей. Рейсы доступны в ноябре, а именно 12, 14, 19, 21 и 29 числа. Это отличная возможность насладиться красотами Кавказа без значительных затрат.

Путешествие в Москву

Столица России всегда привлекает множество туристов. Из Кургана в Москву можно улететь по цене от 7 667 до 7 796 рублей. Рейсы запланированы на 24 декабря, а также на 16, 17, 20 и 21 января. Это отличный шанс провести зимние праздники в одном из самых красивых городов России.

Отдых в Сочи

Сочи — всегда популярное направление для отдыха. Цены на перелет из Кургана колеблются от 6 167 до 6 950 рублей. Даты вылета: 14, 21, 25 и 29 ноября, а также 2, 6 и 10 декабря. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться морским бризом и мягким климатом.

Поездка в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург известен своей архитектурой и культурным наследием. Перелеты из Кургана предлагаются по цене от 7 276 до 7 980 рублей. Рейсы доступны 21 декабря, 25 и 29 января. Это прекрасная возможность исследовать «Северную Венецию» и ее зимние красоты.

Экономный вариант в Сургут

Самым бюджетным направлением является Сургут, куда можно улететь за 4 420-4 435 рублей. Даты вылета: 8 ноября и 30 декабря. Сургут предложит вам уникальные возможности для знакомства с Сибирью, ее природой и культурой.

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Путешествовать из Кургана стало проще и доступнее благодаря разнообразию предложений от авиакомпаний. Рассмотрим самые интересные варианты для тех, кто хочет сэкономить. Собрали для читателей URA.RU выгодные перелеты по городам России Полет в Минеральные Воды Одним из самых привлекательных направлений по цене является Минеральные Воды. Билеты можно приобрести всего за 5 960 рублей. Рейсы доступны в ноябре, а именно 12, 14, 19, 21 и 29 числа. Это отличная возможность насладиться красотами Кавказа без значительных затрат. Путешествие в Москву Столица России всегда привлекает множество туристов. Из Кургана в Москву можно улететь по цене от 7 667 до 7 796 рублей. Рейсы запланированы на 24 декабря, а также на 16, 17, 20 и 21 января. Это отличный шанс провести зимние праздники в одном из самых красивых городов России. Отдых в Сочи Сочи — всегда популярное направление для отдыха. Цены на перелет из Кургана колеблются от 6 167 до 6 950 рублей. Даты вылета: 14, 21, 25 и 29 ноября, а также 2, 6 и 10 декабря. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться морским бризом и мягким климатом. Поездка в Санкт-Петербург Санкт-Петербург известен своей архитектурой и культурным наследием. Перелеты из Кургана предлагаются по цене от 7 276 до 7 980 рублей. Рейсы доступны 21 декабря, 25 и 29 января. Это прекрасная возможность исследовать «Северную Венецию» и ее зимние красоты. Экономный вариант в Сургут Самым бюджетным направлением является Сургут, куда можно улететь за 4 420-4 435 рублей. Даты вылета: 8 ноября и 30 декабря. Сургут предложит вам уникальные возможности для знакомства с Сибирью, ее природой и культурой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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