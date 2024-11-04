За последнюю неделю Украина потеряла почти 12 тысяч бойцов в результате тщетных попыток проникнуть на территорию ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Помимо этого, благодаря успешному отражению российской стороной контратак ВСУ Киев понес значительные потери военной техники. В то же время замруководителя военной группировки «Восток» Роман Греков заявил, что в период осенних дождей бои в зоне СВО временно приостановят. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Днепропетровское направление
В ночь на 4 ноября произошла ракетная атака на пригородные районы Днепра. Целью удара стал объект инфраструктуры, сообщили украинские СМИ.
Донецкое направление
ВС РФ взяли 43 опорных пункта ВСУ
За последние сутки боевые подразделения группировки «Запад» успешно взяли под контроль 43 опорных пункта ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра этой группировки, также были уничтожены девять минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь управляющих пунктов беспилотных летательных аппаратов. Операции проводились в таких населенных пунктах, как Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и Серебрянское лесничество в ДНР, отметил в своем telegram-канале военный блогер Кирилл Федоров.
Военные РФ взяли под контроль Вишневое в ДНР
Военное формирование группы «Центр» захватило село Вишневое после проведения активных наступательных операций, сообщило Министерство обороны. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, данное событие способствует потенциальной блокаде города Курахово, который обладает значительной логистической ценностью для Киева.
Российские силы освободили восемь населенных пунктов в ДНР
В октябре военная группировка «Восток» добилась значительных успехов в ДНР, освободив восемь населенных пунктов и 100 квадратных километров территории. Об этом сообщил замкомандующего группировкой, генерал-лейтенант Роман Греков. Он подчеркнул, что военные действия на южнодонецком направлении продолжаются уже пятый месяц. В дополнение генерал-лейтенант указал на продолжающееся сильное сопротивление со стороны противника, но подтвердил, что группировка «Восток» не прекращает наступательные операции.
Под Краматорском появилось кладбище ВСУ
В течение последнего года неподалеку от Краматорска, который находится на территории, временно контролируемой ВСУ в ДНР, было обустроено новое кладбище. Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов. Представленная им видеозапись показывает обширное поле, заполненное свежими захоронениями. На некоторых могилах размещены украинские флаги. Одновременно, множество могил не имеют имен и обозначены лишь табличками с трехзначными номерами.
Российские силы постепенно освобождают Дзержинск
ВС РФ продолжают операцию по освобождению города Дзержинск в составе ДНР от украинских войск. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он также выразил мнение, что украинская сторона планирует отправить дополнительные военные подразделения в Дзержинск, где уже находятся бойцы ВСУ, стремящиеся удержать город под своим контролем.
Покровское направление
В районе Ильинки к северу от Угледара в ДНР ведется активное противостояние между 20-й мотострелковой дивизией России и 79-й десантно-штурмовой бригадой Украины. Российские войска, имея численное преимущество, оказывают значительное давление на украинские силы, уже ослабленные предшествующими сражениями.
Украинский оператор беспилотников Кригсфоршер в интервью Forbes указал на тактику российских войск, которая подразумевает создание условий для возможного окружения украинских подразделений, обход их позиций с трех сторон и оставление лишь узкого коридора для отступления. Такой подход вызывает панику среди украинских бойцов и способствует их отступлению.
Луганское направление
За последнюю неделю российские военные успешно отразили 45 контратак, осуществленных войсками Украины и иностранными наемниками, которые пытались проникнуть на территорию ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Согласно его информации, в ходе данных столкновений ВСУ и наемники понесли потери, составляющие 11,8 тысячи человек. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в течение отчетного периода была уничтожена значительная часть военной техники противника. Среди уничтоженного: 196 автомобилей, 89 бронированных машин, пять танков, а также ряд пусковых установок и полевых арсеналов с боеприпасами. Всего в октябре текущего года ВСУ потеряли почти 53 тысячи бойцов.
Кураховское направление
По информации, предоставленной бойцом 255 мотострелкового полка «Южная» группировка войск, известным под позывным «Аю», украинское командование оставило свои воинские подразделения без снабжения продовольствием и водой на кураховском направлении. Он рассказал, что солдаты на одной из позиций были настолько истощены, что один из взятых в плен обрадовался прибытию противника, так как те предложили ему воду.
«Аю» подчеркнул, что в течение последних пяти дней им обещали доставку продовольствия, однако помощь так и не пришла. Также боец указал, что среди противника существует лишь небольшая группа фанатиков, которые продолжают оказывать сопротивление до последнего. Большинство военнослужащих, включая мобилизованных и контрактников, предпочитают капитулировать или покидать свои позиции, не желая продолжать боевые действия.
Удары по артскладам ВСУ в Болграде
В Болграде и пригороде Измаила на Украине произошла артиллерийская атака на склады вооружений ВСУ и припортовую зону. Об этом информировал координатор сопротивления Николаевской области Сергей Лебедев.
Согласно его сообщению в telegram-канале, первые снаряды достигли Болграда около часа ночи, целью стали артиллерийские склады, расположенные между территорией бывшей 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и танкодромом. В пригороде Измаила атака затронула припортовую зону.
На момент публикации точные сведения о разрушениях и возможных жертвах остаются неизвестны. Ситуация в регионе остается напряженной. Лебедев также упомянул, что, по данным местного сопротивления, с территории Румынии осуществлялись эвакуационные полеты вертолетов.
Атака ВСУ по российским регионам
В ночь 4 ноября была предотвращена атака, осуществляемая киевскими властями, которые пытались использовать беспилотники самолетного типа для террористической операции на территории России, сообщили в Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны, дежурившие в это время, успешно уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью.
Пауза в боевых действиях на СВО
Во время осенних осадков активность военных действий в районе спецоперации будет приостановлена. Об этом объявил заместитель руководителя военной группировки «Восток», генерал-лейтенант Роман Греков в ходе образовательного марафона «Знание. Первые».
Греков отметил, что уникальные характеристики почвы в регионе затрудняют использование тяжелого вооружения и техники, а также перемещение личного состава из-за грязи, что осложняет операции штурмовых подразделений. Генерал-лейтенант также подчеркнул, что текущие погодные условия являются ключевым фактором, влияющим на возможности продвижения российских войск в районе спецоперации на Украине.
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