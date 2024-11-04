Группировка «Восток» освободила восемь населенных пунктов в ДНР

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За последние пять месяцев группировка "Восток" активно проводит наступательные операции на территории ДНР
За последние пять месяцев группировка "Восток" активно проводит наступательные операции на территории ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военная группировка «Восток» успешно освободила восемь населенных пунктов и 100 квадратных километров территории в Донецкой Народной Республике в октябре. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

«На южнодонецком направлении группировка „Восток“ на протяжении уже пяти месяцев ведет наступательные боевые действия. Вы все знаете, что опорный такой пункт населенный — Угледар, он за нами. Только за последний месяц, за октябрь, восемь населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории освобождено», — рассказал Греков во время марафона, его слова приводит ТАСС. Генерал-лейтенант также отметил, что несмотря на успехи, противник продолжает оказывать сильное сопротивление, но группировка «Восток» продолжает наступательные операции.

Ранее стало известно, что оборонительные позиции украинских войск на южном фронте в ДНР находятся на грани краха. В октябре текущего года силы Российской Федерации добились значительных успехов, продвинувшись на территории Украины и освободив большое количество территории. Сообщается, что украинская оборона испытывает серьезные трудности по всему периметру фронта.

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Военная группировка «Восток» успешно освободила восемь населенных пунктов и 100 квадратных километров территории в Донецкой Народной Республике в октябре. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков в рамках просветительского марафона «Знание. Первые». «На южнодонецком направлении группировка „Восток“ на протяжении уже пяти месяцев ведет наступательные боевые действия. Вы все знаете, что опорный такой пункт населенный — Угледар, он за нами. Только за последний месяц, за октябрь, восемь населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории освобождено», — рассказал Греков во время марафона, его слова приводит ТАСС. Генерал-лейтенант также отметил, что несмотря на успехи, противник продолжает оказывать сильное сопротивление, но группировка «Восток» продолжает наступательные операции. Ранее стало известно, что оборонительные позиции украинских войск на южном фронте в ДНР находятся на грани краха. В октябре текущего года силы Российской Федерации добились значительных успехов, продвинувшись на территории Украины и освободив большое количество территории. Сообщается, что украинская оборона испытывает серьезные трудности по всему периметру фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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