В Тюмени дядя заплатил за племянника 76 000 рублей штрафов

В Тюмени задержали мужчину на Infiniti : на автомобиле было 38 штрафов на 76 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона. Оказалось, что за рулем был дядя владельца иномарки, он же заплатил за племянника, чтобы автомобиль не арестовали.
«52-летний тюменец задержан с помощью системы „Паутина“ на автомобиле Infiniti, владелец которого не оплатил 38 штрафов за нарушение ПДД. Водитель пояснил, что машина принадлежит 30-летнему племяннику. Сумма неоплаченных штрафов составила 38 000 рублей, сверху начислили еще столько же исполнительского сбора. Добрый дядя не дал арестовать машину, а оплатил все штрафы за племянника», — рассказали в Госавтоинспекции.
Владелец авто восемь раз выезжал за стоп-линию на красный, столько же раз проехал по полосе для общественного транспорта, 22 раза превысит скорость. Ранее URA.RU писало, что тюменка лишилась Toyota Camry после поездки по улицам Кургана: ее дважды ловили пьяной за рулем.
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