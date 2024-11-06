Часть школьников из Кургана переведут на дистант из-за снегопада

Курганских учеников, которых подвозят школьные автобусы, 7 ноября переведут на дистанционное обучение из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает администрация города.
«Для детей, которых в школу подвозит школьный автобус, обучение 7 ноября будет проходить с применением дистанционных технологий. Остальные школьники обучаются в штатном режиме», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Сильный снегопад на Курган обрушился с обеда. За считанные часы осадками засыпало весь город. Убирать снег на улицы вышли десятки единиц спецтехники и рабочих. Из-за метели была отменена часть автобусов и авиарейсов. 7 ноября прогнозируют установление постоянного снежного покрова. Высота осадков будет достигать до восьми сантиметров, сообщал синоптик Илья Винштейн.
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