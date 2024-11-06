Часть школьников из Кургана переведут на дистант из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некоторых школьников отправят на дистанционное обучение из-за непогоды
Некоторых школьников отправят на дистанционное обучение из-за непогоды Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

Курганских учеников, которых подвозят школьные автобусы, 7 ноября переведут на дистанционное обучение из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает администрация города.

«Для детей, которых в школу подвозит школьный автобус, обучение 7 ноября будет проходить с применением дистанционных технологий. Остальные школьники обучаются в штатном режиме», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Сильный снегопад на Курган обрушился с обеда. За считанные часы осадками засыпало весь город. Убирать снег на улицы вышли десятки единиц спецтехники и рабочих. Из-за метели была отменена часть автобусов и авиарейсов. 7 ноября прогнозируют установление постоянного снежного покрова. Высота осадков будет достигать до восьми сантиметров, сообщал синоптик Илья Винштейн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганских учеников, которых подвозят школьные автобусы, 7 ноября переведут на дистанционное обучение из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает администрация города. «Для детей, которых в школу подвозит школьный автобус, обучение 7 ноября будет проходить с применением дистанционных технологий. Остальные школьники обучаются в штатном режиме», — сообщается в telegram-канале мэрии. Сильный снегопад на Курган обрушился с обеда. За считанные часы осадками засыпало весь город. Убирать снег на улицы вышли десятки единиц спецтехники и рабочих. Из-за метели была отменена часть автобусов и авиарейсов. 7 ноября прогнозируют установление постоянного снежного покрова. Высота осадков будет достигать до восьми сантиметров, сообщал синоптик Илья Винштейн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...