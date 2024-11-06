06 ноября 2024

В курганском селе Иковка отключилось отопление из-за аварии на котельной

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Власти кургаснкого округа ведут ремонт котельной после аварии
Власти кургаснкого округа ведут ремонт котельной после аварии Фото:

В селе Иковка (Кетовский округ Курганской области) произошла авария на местной котельной, в результате чего была нарушена подача тепла. В настоящее время ведутся работы по восстановлению температурного режима. Об этом сообщили представители администрации округа. 

Авария случилась в ночь на 7 ноября. После этого на объект выехали ремонтники аварийной службы предприятия «Юго-запад». «Ремонтные работы будут продолжаться до полного восстановления теплоснабжения. Наша цель — как можно скорее вернуть тепло в дома жителей и социальные объекты», — информирует telegram-канал мэрии.

На данный момент в жилых зданиях и учреждениях села поддерживается температура около 18 градусов. Местные власти и службы просят жителей сохранять спокойствие, а также приносят извинения за доставленное неудобство.

Обновлено в 13:50 07.11.2024 г. Власти Кетовского округа дополнительно известили, что сбой на иковской котельной устранен. «Аварийная бригада предприятия „Юго-запад“, отвечающего за обеспечение теплоснабжения, завершила работы. Теплоноситель подаётся на жилые дома и другие объекты в обычном режиме», — проинформировали в telegram-канале администрации.

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В селе Иковка (Кетовский округ Курганской области) произошла авария на местной котельной, в результате чего была нарушена подача тепла. В настоящее время ведутся работы по восстановлению температурного режима. Об этом сообщили представители администрации округа.  Авария случилась в ночь на 7 ноября. После этого на объект выехали ремонтники аварийной службы предприятия «Юго-запад». «Ремонтные работы будут продолжаться до полного восстановления теплоснабжения. Наша цель — как можно скорее вернуть тепло в дома жителей и социальные объекты», — информирует telegram-канал мэрии. На данный момент в жилых зданиях и учреждениях села поддерживается температура около 18 градусов. Местные власти и службы просят жителей сохранять спокойствие, а также приносят извинения за доставленное неудобство. Обновлено в 13:50 07.11.2024 г. Власти Кетовского округа дополнительно известили, что сбой на иковской котельной устранен. «Аварийная бригада предприятия „Юго-запад“, отвечающего за обеспечение теплоснабжения, завершила работы. Теплоноситель подаётся на жилые дома и другие объекты в обычном режиме», — проинформировали в telegram-канале администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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