Тюменцы сомневаются в честных скидках на «черную пятницу»

73% тюменцев не планируют что-либо покупать на "Черную пятницу"
Только 11% жителей Тюмени верят в реальные скидки в распродажу на «черную пятницу». Такие данные предоставили аналитики сервиса SuperJob.
«Только 11% тюменцев полагают, что скидки в „черную пятницу“ — это скорее честное снижение первоначальных цен. 74% респондентов уверены, что ноябрьская распродажа — скорее обман. 15% затруднились с ответом», — такие данные предоставили аналитики SuperJob.
Там добавляют, что мужчины чаще сомневаются в честности ноябрьских распродаж. 73% опрошенных не собираются приобретать что-либо на «Черную пятницу».
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