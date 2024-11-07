Тюменцы сомневаются в честных скидках на «черную пятницу»

Среди жителей Тюмени 73% не собираются что-то покупать в распродажу
© Служба новостей «URA.RU»
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73% тюменцев не планируют что-либо покупать на "Черную пятницу"
73% тюменцев не планируют что-либо покупать на "Черную пятницу" Фото:

Только 11% жителей Тюмени верят в реальные скидки в распродажу на «черную пятницу». Такие данные предоставили аналитики сервиса SuperJob.

«Только 11% тюменцев полагают, что скидки в „черную пятницу“ — это скорее честное снижение первоначальных цен. 74% респондентов уверены, что ноябрьская распродажа — скорее обман. 15% затруднились с ответом», — такие данные предоставили аналитики SuperJob.

Там добавляют, что мужчины чаще сомневаются в честности ноябрьских распродаж. 73% опрошенных не собираются приобретать что-либо на «Черную пятницу».

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Только 11% жителей Тюмени верят в реальные скидки в распродажу на «черную пятницу». Такие данные предоставили аналитики сервиса SuperJob. «Только 11% тюменцев полагают, что скидки в „черную пятницу“ — это скорее честное снижение первоначальных цен. 74% респондентов уверены, что ноябрьская распродажа — скорее обман. 15% затруднились с ответом», — такие данные предоставили аналитики SuperJob. Там добавляют, что мужчины чаще сомневаются в честности ноябрьских распродаж. 73% опрошенных не собираются приобретать что-либо на «Черную пятницу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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