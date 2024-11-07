Курганцы столкнулись с проблемой отправки заказов в Чечню и Дагестан

Жители Кургана столкнулись со сложностями по их отправке товаров через Яндекс.Маркет в Дагестан и Чечню. При оформлении заказов горожане узнали, что на территории республик нет ни одного пункта данного пункта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами курганцы.
«Планировали отправить партию товара клиенту из Махачкалы, но выяснилось, что у них нет ни одного отделения Яндекс.Маркет в регионе. Также пунктов выдачи заказов не оказалось и в соседней Чечне. Пришлось использовать более дорогую доставку через СДЭК», — рассказала URA.RU горожанка.
Жительница Кургана отметила, что отправка заказа через СДЭК обошлась более чем в три раза дороже. При этом выбранный тариф не позволял использовать дополнительную упаковку товара в отличие от пункта Яндекса.
Согласно Яндекс.Картам, ПВЗ нет и в ряде других республик Кавказа. При этом имеются десятки пунктов СДЭК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!