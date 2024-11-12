Власти Ноябрьска объяснили отсутствие многоуровневых парковок в городе

В Ноябрьске отсутствие многоуровневых парковок объясняют сложившейся застройкой
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске негде строить многоуровневые парковки
В Ноябрьске негде строить многоуровневые парковки Фото:

В мэрии Ноябрьска (ЯНАО) пока не планируют возводить многоуровневые парковки из-за сложившейся инфраструктуры микрорайонов города. С предложением строить хотя бы двух-трехуровневые парковки к окружным властям через соцсети обратился местный житель, недовольный тем, что дворы переполнены автомобилями.

«Пока мы не планируем строить многоуровневые парковки. При сложившейся застройке микрорайонов это практически невозможно сделать», — сообщает администрация Ноябрьска в telegram-канале «Обращения ЯНАО».

С предложением к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову строить в Ноябрьске многоуровневые стоянки машин выступил местный житель Рустем. По его словам, дворы города переполнены автомобилями.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое начнут отслеживать водителей, паркующихся на газонах. Специалисты из департамента общественной безопасности намерены использовать мобильное устройство «ДОЗОР-М-П». 

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В мэрии Ноябрьска (ЯНАО) пока не планируют возводить многоуровневые парковки из-за сложившейся инфраструктуры микрорайонов города. С предложением строить хотя бы двух-трехуровневые парковки к окружным властям через соцсети обратился местный житель, недовольный тем, что дворы переполнены автомобилями. «Пока мы не планируем строить многоуровневые парковки. При сложившейся застройке микрорайонов это практически невозможно сделать», — сообщает администрация Ноябрьска в telegram-канале «Обращения ЯНАО». С предложением к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову строить в Ноябрьске многоуровневые стоянки машин выступил местный житель Рустем. По его словам, дворы города переполнены автомобилями. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое начнут отслеживать водителей, паркующихся на газонах. Специалисты из департамента общественной безопасности намерены использовать мобильное устройство «ДОЗОР-М-П». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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