Власти Ноябрьска объяснили отсутствие многоуровневых парковок в городе

В мэрии Ноябрьска (ЯНАО) пока не планируют возводить многоуровневые парковки из-за сложившейся инфраструктуры микрорайонов города. С предложением строить хотя бы двух-трехуровневые парковки к окружным властям через соцсети обратился местный житель, недовольный тем, что дворы переполнены автомобилями.
«Пока мы не планируем строить многоуровневые парковки. При сложившейся застройке микрорайонов это практически невозможно сделать», — сообщает администрация Ноябрьска в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
С предложением к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову строить в Ноябрьске многоуровневые стоянки машин выступил местный житель Рустем. По его словам, дворы города переполнены автомобилями.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое начнут отслеживать водителей, паркующихся на газонах. Специалисты из департамента общественной безопасности намерены использовать мобильное устройство «ДОЗОР-М-П».
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