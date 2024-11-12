Курганская пара украла батарею отопления из здания администрации

Житель села Мокроусово (Курганская область) вместе со своей сожительницей украл чугунную батарею из здания администрации. Уголовное дело было возбуждено, когда мужчина вернулся за новой поживой в здание мэрии и был пойман. Об этом рассказали в районном суде.
Пара зашла в здание администрации через открытые двери и скрутила батарею. «34-летний мужчина и его 39-летняя сожительница осуществили кражу из здания администрации района, используя детскую коляску для транспортировки похищенного в пункт приема металла», — информирует паблик Мокроусовского районного суда соцсети «ВКонтакте». Дело на пойманных воришек было решено закрыть и применить к ним судебный штраф.
Отмечается, что кража была раскрыта, когда мужчина попытался повторить преступление, однако был задержан на месте с поличным. Пара свою вину признала и компенсировала стоимость украденного в сумме более 4,5 тысячи рублей. Теперь оба жителя села Мокроусово должны будут уплатить штрафы — 10 тысяч для мужчины и семь тысяч для женщины — в установленные сроки для окончательного прекращения дела.
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