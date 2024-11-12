Курганская пара украла батарею отопления из здания администрации

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В здании администрации курганского округа украли батарею
В здании администрации курганского округа украли батарею Фото:

Житель села Мокроусово (Курганская область) вместе со своей сожительницей украл чугунную батарею из здания администрации. Уголовное дело было возбуждено, когда мужчина вернулся за новой поживой в здание мэрии и был пойман. Об этом рассказали в районном суде.

Пара зашла в здание администрации через открытые двери и скрутила батарею. «34-летний мужчина и его 39-летняя сожительница осуществили кражу из здания администрации района, используя детскую коляску для транспортировки похищенного в пункт приема металла», — информирует паблик Мокроусовского районного суда соцсети «ВКонтакте». Дело на пойманных воришек было решено закрыть и применить к ним судебный штраф.

Отмечается, что кража была раскрыта, когда мужчина попытался повторить преступление, однако был задержан на месте с поличным. Пара свою вину признала и компенсировала стоимость украденного в сумме более 4,5 тысячи рублей. Теперь оба жителя села Мокроусово должны будут уплатить штрафы — 10 тысяч для мужчины и семь тысяч для женщины — в установленные сроки для окончательного прекращения дела.

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Житель села Мокроусово (Курганская область) вместе со своей сожительницей украл чугунную батарею из здания администрации. Уголовное дело было возбуждено, когда мужчина вернулся за новой поживой в здание мэрии и был пойман. Об этом рассказали в районном суде. Пара зашла в здание администрации через открытые двери и скрутила батарею. «34-летний мужчина и его 39-летняя сожительница осуществили кражу из здания администрации района, используя детскую коляску для транспортировки похищенного в пункт приема металла», — информирует паблик Мокроусовского районного суда соцсети «ВКонтакте». Дело на пойманных воришек было решено закрыть и применить к ним судебный штраф. Отмечается, что кража была раскрыта, когда мужчина попытался повторить преступление, однако был задержан на месте с поличным. Пара свою вину признала и компенсировала стоимость украденного в сумме более 4,5 тысячи рублей. Теперь оба жителя села Мокроусово должны будут уплатить штрафы — 10 тысяч для мужчины и семь тысяч для женщины — в установленные сроки для окончательного прекращения дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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