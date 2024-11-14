Бывший глава курганской жилинспекции Чупахин выиграл суд о пенсионном стаже

Экс-начальник курганской Госжилинспекции Владимир Чупахин подал иск к местному отделению ФПСС. Мужчина спорил с пенсионным фондом о размере своего трудового стажа и выиграл дело. Об этом URA.RU сообщили источники из адвокатской сферы.
«Чупахин заблаговременно собрал документы о трудовом стаже и отнес их сотрудникам фонда. Те убрали из расчета часть периода с обучением, когда он работал радиомехаником. Мужчина оспорил решение и выиграл суд», — рассказали источники.
Информация подтвердилась судебными материалами. Горсуд признал незаконным решение отделения фонда ПСС по Курганской области, принятое в июне в отношении Чупахина. «Обязать <…> включить Чупахину Владимиру Викторовичу в страховой стаж период нахождения на курсах повышения квалификации», — говорится в решении горсуда.
Спор возник из-за отсутствия подтверждения о том, что Чупахин проходил обучение. Истец на суде заявил, что при обращении в отделение фонда он не знал о том, что надо было представить удостоверение о повышении квалификации, а работники фонда не подсказали об этом.
Суд выяснил, что спорный период был включен в непрерывный трудовой стаж предыдущим работодателем Чупахина. Соответственно, пенсионные отчисления в фонд производились. На основании того, что доказательств обратного предоставлено не было, исковое заявление было удовлетворено.
Владимир Чупахин почти шесть лет возглавлял Государственную жилищную инспекцию Курганской области. Он ушел с должности в октябре 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!