14 ноября 2024

Бывший глава курганской жилинспекции Чупахин выиграл суд о пенсионном стаже

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава курганской инспекции выиграл суд у пенсионного фонда
Экс-глава курганской инспекции выиграл суд у пенсионного фонда Фото:

Экс-начальник курганской Госжилинспекции Владимир Чупахин подал иск к местному отделению ФПСС. Мужчина спорил с пенсионным фондом о размере своего трудового стажа и выиграл дело. Об этом URA.RU сообщили источники из адвокатской сферы.

«Чупахин заблаговременно собрал документы о трудовом стаже и отнес их сотрудникам фонда. Те убрали из расчета часть периода с обучением, когда он работал радиомехаником. Мужчина оспорил решение и выиграл суд», — рассказали источники.

Информация подтвердилась судебными материалами. Горсуд признал незаконным решение отделения фонда ПСС по Курганской области, принятое в июне в отношении Чупахина. «Обязать <…> включить Чупахину Владимиру Викторовичу в страховой стаж период нахождения на курсах повышения квалификации», — говорится в решении горсуда.

Спор возник из-за отсутствия подтверждения о том, что Чупахин проходил обучение. Истец на суде заявил, что при обращении в отделение фонда он не знал о том, что надо было представить удостоверение о повышении квалификации, а работники фонда не подсказали об этом.

Суд выяснил, что спорный период был включен в непрерывный трудовой стаж предыдущим работодателем Чупахина. Соответственно, пенсионные отчисления в фонд производились. На основании того, что доказательств обратного предоставлено не было, исковое заявление было удовлетворено.

Владимир Чупахин почти шесть лет возглавлял Государственную жилищную инспекцию Курганской области. Он ушел с должности в октябре 2022 года.

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Экс-начальник курганской Госжилинспекции Владимир Чупахин подал иск к местному отделению ФПСС. Мужчина спорил с пенсионным фондом о размере своего трудового стажа и выиграл дело. Об этом URA.RU сообщили источники из адвокатской сферы. «Чупахин заблаговременно собрал документы о трудовом стаже и отнес их сотрудникам фонда. Те убрали из расчета часть периода с обучением, когда он работал радиомехаником. Мужчина оспорил решение и выиграл суд», — рассказали источники. Информация подтвердилась судебными материалами. Горсуд признал незаконным решение отделения фонда ПСС по Курганской области, принятое в июне в отношении Чупахина. «Обязать <…> включить Чупахину Владимиру Викторовичу в страховой стаж период нахождения на курсах повышения квалификации», — говорится в решении горсуда. Спор возник из-за отсутствия подтверждения о том, что Чупахин проходил обучение. Истец на суде заявил, что при обращении в отделение фонда он не знал о том, что надо было представить удостоверение о повышении квалификации, а работники фонда не подсказали об этом. Суд выяснил, что спорный период был включен в непрерывный трудовой стаж предыдущим работодателем Чупахина. Соответственно, пенсионные отчисления в фонд производились. На основании того, что доказательств обратного предоставлено не было, исковое заявление было удовлетворено. Владимир Чупахин почти шесть лет возглавлял Государственную жилищную инспекцию Курганской области. Он ушел с должности в октябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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