В курганском микрорайоне Утяк к Новому году не будет проблем с электроэнергией. Видео

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В микрорайоне Кургана меняют электрооборудование
В микрорайоне Кургана меняют электрооборудование Фото:

В Кургане в микрорайоне Утяк идет реконструкция наружного освещения и линий электропередач, направленные на устранение проблем с электроснабжением. О том, как проходят работы, пишет администрация Кургана.

Целью проекта является увеличение мощности существующих трансформаторных подстанций и замена устаревшего оборудования, чтобы избежать дальнейших перебоев с электричеством. «В рамках госконтракта нам необходимо в кратчайшие сроки, а это до конца декабря, произвести замену двух трансформаторных подстанций с увеличением их мощности. Также мы заменим порядка девяти километров голого провода на изолированный провод СИП. В рамках реконструкции будут установлены 83 новых фонаря освещения», — рассказал подрядчик Роман Ершов.

Эти меры должны значительно улучшить качество электроснабжения в районе. По словам Ершова, уже начат процесс завоза материалов для строительства и монтажа. В ближайшее время ожидаются временные отключения электричества, необходимые для проведения всех плановых работ. Завершение всех этапов реконструкции запланировано до конца текущего года, что позволит жителям микрорайона встретить Новый год без проблем с освещением и электроснабжением.

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В Кургане в микрорайоне Утяк идет реконструкция наружного освещения и линий электропередач, направленные на устранение проблем с электроснабжением. О том, как проходят работы, пишет администрация Кургана. Целью проекта является увеличение мощности существующих трансформаторных подстанций и замена устаревшего оборудования, чтобы избежать дальнейших перебоев с электричеством. «В рамках госконтракта нам необходимо в кратчайшие сроки, а это до конца декабря, произвести замену двух трансформаторных подстанций с увеличением их мощности. Также мы заменим порядка девяти километров голого провода на изолированный провод СИП. В рамках реконструкции будут установлены 83 новых фонаря освещения», — рассказал подрядчик Роман Ершов. Эти меры должны значительно улучшить качество электроснабжения в районе. По словам Ершова, уже начат процесс завоза материалов для строительства и монтажа. В ближайшее время ожидаются временные отключения электричества, необходимые для проведения всех плановых работ. Завершение всех этапов реконструкции запланировано до конца текущего года, что позволит жителям микрорайона встретить Новый год без проблем с освещением и электроснабжением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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