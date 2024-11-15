В Кургане в микрорайоне Утяк идет реконструкция наружного освещения и линий электропередач, направленные на устранение проблем с электроснабжением. О том, как проходят работы, пишет администрация Кургана.
Целью проекта является увеличение мощности существующих трансформаторных подстанций и замена устаревшего оборудования, чтобы избежать дальнейших перебоев с электричеством. «В рамках госконтракта нам необходимо в кратчайшие сроки, а это до конца декабря, произвести замену двух трансформаторных подстанций с увеличением их мощности. Также мы заменим порядка девяти километров голого провода на изолированный провод СИП. В рамках реконструкции будут установлены 83 новых фонаря освещения», — рассказал подрядчик Роман Ершов.
Эти меры должны значительно улучшить качество электроснабжения в районе. По словам Ершова, уже начат процесс завоза материалов для строительства и монтажа. В ближайшее время ожидаются временные отключения электричества, необходимые для проведения всех плановых работ. Завершение всех этапов реконструкции запланировано до конца текущего года, что позволит жителям микрорайона встретить Новый год без проблем с освещением и электроснабжением.
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