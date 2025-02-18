Подруги поддержали курганскую проститутку, которая решила уйти из профессии

Работницы сферы интим-услуг в Кургане поддержали решение своей подруги проститутки Юлии (имя изменено по просьбе женщины — прим. URA.RU) уйти из профессии. Они готовы взять на себя часть дополнительных вызовов от клиентов. Однако хозяйка, курирующая девушек, сказала, что не может отпустить Юлию, пока ей не найдется замена. За две недели поисков — подыскать новую сотрудницу, которая согласилась бы обслуживать мужчин в банях, так и не нашли. Об этом «курганская фея» рассказала агентству.
«Мы работали на вызове в бане в микрорайоне Энергетики в Кургане. На перекуре девушки меня поддержали и сказали, что решение уйти из сферы интим-услуг они одобряют. Работать стало тяжелее, вызовов мало, доходы падают, нервы расшатываются. Перспективы для „фей“ не радостные. Поэтому, наверное, и смену хозяйка найти не может», — пояснила Юлия.
Проститутка добавила, что недавно ей попался клиент, который напился и сильно отшлепал ее по мягкому месту. Синяки она заметила, когда была уже дома и посмотрелась в зеркало. «Тревожных инцидентов на вызовах становится больше. При этом, за час стали платить уже не семь тысяч рублей как раньше, а от пяти до шести тысяч», — подчеркнула девушка.
По словам Юлии, она подыскала себе временную работу в одной из торговых сетей. Сейчас «фея» ждет, когда ее отпустит хозяйка, поскольку с ней были заключены определенные договоренности.
Ранее курганская проститутка заявила, что покидает профессию и собирается найти работу в сфере образования или открыть свое дело. Она пожаловалась, что в сфере интим-услуг подорвала здоровье и не хочет обслуживать клиентов, которые выжимают из девушек все соки.
Мировые судьи в Курганской области вынесли решения в отношении местных жительниц, задержанных полицией за занятие проституцией. Их приговорили к административным штрафам. Согласно кодексу об административных правонарушениях, штраф за занятие проституцией составляет от 1500 до 2000 рублей.
Продолжение следует...
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