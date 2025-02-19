Кто рискует стать ректором, если после обысков в КГУ перевыборы руководителя не состоятся

В курганском госуниверситете после обысков силовиков заговорили о вероятной смене ректора. Комиссия определила для выборов троих участников, в том числе и действующего ректора Надежду Дубив. До 25 февраля документы на кандидатов должны быть направлены в Москву. Но источники URA.RU предположили, что что-то может пойти не так после вмешательства силовиков.
«Чисто гипотетически, если вдруг Дубив не согласуют, то борьба развернется между советником при ректорате Александром Анохиным и экономистом Андреем Кузьминым. Но есть подозрения, что обоим могут отказать в претензиях на пост, так как они не имеют нужных компетенций. Например, у Анохина точно нет пятилетнего опыта руководящей должности», — считает инсайдер.
В вузе также обсуждают, что выборы изначально были со слабыми кандидатами. Самой сильной фигурой была Дубив. Кроме того, ее сторонники уверены, что никакие обыски в КГУ ее карьере не помешают. Припоминают, что Дубив всегда поддерживал и за профессиональные качества ценил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. С ним она ранее работала. «Вуз не останется без ректора. Сейчас помощь университета нужна для подготовки квалифицированных кадров для промышленности. Так что все будет по плану», — утверждаю инсайдеры.
11 февраля Ученый совет КГУ утвердил список кандидатов на должность ректора для представления в Аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования РФ. Его должно было согласовать правительство региона. Далее материалы по каждому кандидату до 25 февраля должны быть направлены в Министерство науки. Далее в Москве должна состояться аттестация кандидатов.
Для справки:
Александр Сергеевич Анохин — советник при ректорате Курганского государственного университета. В 2022 году он выступал спикером второго учебного модуля курсов повышения квалификации для вузовских преподавателей и библиотекарей в «Школе Лани». Занятие было посвящено проектной работе в образовательном процессе вуза.
Также в 2024 году Анохин был спикером встречи студентов институтов математики и интеллектуальных систем, экономики и права с представителями МГТУ «СТАНКИН» и стратегических партнеров ПАО «КМЗ», «Регион45», «Варел НТС». Кроме того, в 2023 году он участвовал в стратегической сессии «Подготовка инженерных кадров в условиях новых вызовов: приоритеты, технологии, законы» в рамках Фестиваля ВОИР: «Наука и изобретения для жизни».
Андрей Владимирович Кузьмин — доцент кафедры «Финансы и экономическая безопасность» Курганского государственного университета. Имеет ученую степень кандидата экономических наук и ученое звание доцента. В 2024 году на Ученом совете университета Кузьмин получил нагрудный знак Минобрнауки России «Почетный наставник». Также он — начальник Управления экономики, бухучета и отчетности КГУ.
В 2022 году он был научным руководителем в статьях на сайте sibac.info, в том числе на тему «Методы осуществления государственного финансового контроля и их особенности». В 2009 году Кузьмин издал учебное пособие «Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий: нормативно-правовое обеспечение создания, функционирования, финансирования: краткий обзор нормативно-правовой базы».
Обыски в Курганском государственном университете (КГУ), проведенные накануне отправки документов кандидатов на пост ректора в Москву, вызвали беспокойство относительно возможного влияния на переизбрание Надежды Дубив. Ситуация осложняется критикой в адрес Дубив за управление строительством бассейна и нервной атмосферой в вузе, где сложились различные коалиции, часть из которых выступает против ее переизбрания.
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