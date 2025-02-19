В России подорожали популярные лекарства

Росстат сообщил о росте цен на ряд популярных лекарств в России. Согласно последнему отчету ведомства, за период с 11 по 17 февраля 2025 года наблюдалось повышение стоимости таких медикаментов, как левомеколь, корвалол и анальгин.
«Среди наблюдаемых медикаментов изменение цен составило: на левомеколь +0,7%, активированный уголь +0,5%, корвалол +0,4%, валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) +0,3%, лизобакт, пенталгин и трекрезан +0,1%. Цены снизились на ренгалин (-0,1%)», — указывает Росстат в своем отчете, который находится в распоряжении URA.RU.
Ранее сообщалось, что в начале февраля в России были зафиксированы колебания цен на разнообразные категории товаров, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары. По информации, предоставленной Росстатом, в основном наблюдался рост цен, тем не менее, стоимость отдельных продуктов, таких как куриные яйца и гречневая крупа, показала тенденцию к снижению.
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