Госдума в марте рассмотрит новый законопроект о призыве на срочную службу

Госдума планирует рассмотреть в марте 2025 года в первом чтении законопроект, касающийся изменений в исполнении решения о призыве на срочную военную службу. Согласно проекту решения Совета Думы, предлагается установить, что решения о призыве, не исполненные в течение определенного призыва, должны быть выполнены в последующие периоды призыва в течение одного года.
«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении — март 2025 года», — указано в документе. Проект закона предлагает внести изменения в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе». В частности, документ уточняет порядок исполнения решений о призыве на военную службу: если решение не было реализовано в течение текущего призыва, его следует исполнить в течение одного года на последующих призывах.
Законопроект также предусматривает создание единой призывной комиссии в крупных городах и объединениях муниципалитетов для упрощения и улучшения процесса призыва. По словам депутатов, это позволит сократить количество должностных лиц, участвующих в призыве, и повысить качество проведения призывной кампании за счет лучшей организации и оснащения призывных пунктов.
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