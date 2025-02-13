В МИД рассказали, кого в России не хотят видеть в годовщину Великой Победы

МИД: главы недружественных стран не будут приглашены на 80-летие Победы
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В России не ждут глав недружественных стран на 80-й годовщине Великой Победы, заявил Студенников
В России не ждут глав недружественных стран на 80-й годовщине Великой Победы, заявил Студенников Фото:

На 80-ю годовщину Великой Победы Россия не планирует приглашать глав недружественных стран. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых первым европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их числу [приглашенных] не относятся», — подчеркнул Студенников. Информацию об этом передает РИА Новости. 

Кроме того, дипломат уточнил, что весь 2025 год будет посвящен памяти Великой Победы, и в рамках этого будут организованы различные мероприятия как в России, так и за рубежом. Основным же событием станет Парад Победы на Красной площади, куда пригласят иностранных гостей из дружественных стран.

В России уже готовятся к 80-летию Победы. Еще в январе президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи провел заседание российского оргкомитета «Победа». В рамках празднования Дня Победы предполагается участие военных подразделений из 19 стран, находящихся в дружественных отношениях с Россией, передает RT. Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.

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На 80-ю годовщину Великой Победы Россия не планирует приглашать глав недружественных стран. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. «Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых первым европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их числу [приглашенных] не относятся», — подчеркнул Студенников. Информацию об этом передает РИА Новости.  Кроме того, дипломат уточнил, что весь 2025 год будет посвящен памяти Великой Победы, и в рамках этого будут организованы различные мероприятия как в России, так и за рубежом. Основным же событием станет Парад Победы на Красной площади, куда пригласят иностранных гостей из дружественных стран. В России уже готовятся к 80-летию Победы. Еще в январе президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи провел заседание российского оргкомитета «Победа». В рамках празднования Дня Победы предполагается участие военных подразделений из 19 стран, находящихся в дружественных отношениях с Россией, передает RT. Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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