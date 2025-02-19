Скандал в гимназии, новые автобусы для Кургана, бизнесмены группой выехали в район: главное за день

Массовые жалобы на поведение одного из учеников обернулись проверками для городской гимназии. Губернатор Вадим Шумков рассказал о новых автобусах. Власти заявили о рекордно низкой безработице. Об этом и других важных событиях 19 февраля — в дайджесте URA.RU.
Скандал в гимназии из-за поведения ученика
Родители одного из пятых классов гимназии №47 выложили пост негодования в курганские соцсети. Они заявили, что ситуация с поведением одного из мальчиков вышла из-под контроля администрации школы. Якобы ученик третирует своих одноклассников настолько, что те не хотят ходить в школу и просят перевести их из гимназии. Ходят слухи о ножах и угрозах принести ружье, издевательствах в отношении учителей. Мальчик якобы является сыном одного из местных бизнесменов.
В школьных чатах администрация признала серьезность ситуации. Сообщалось, что с родителями ребенка будет работать полиция. Проверки, действительно, начались. Полиция, следователи, органы профилактики и комиссия по делам несовершеннолетних работают в учебном заведении.
Силовики провели ярмарку вакансий
Курганцы в четверг могли посетить ярмарку вакансий в местном центре занятости. Желающие поступить на службу могли выбрать сразу из нескольких ведомств. Полиция, Росгвардия, ФСИН, судебные приставы, МЧС, следком. Представители структур в погонах разъясняли желающим, как попасть к ним на службу.
Курганские VIP и бизнесмены выехали в район
Прокурор Курганской области Владислав Московских, заместитель губернатора Станислав Носков и группа бизнесменов выехали в Каргапольский округ. Там, на заводе бывшего каргапольского главы Сергея Князева прошло совещание. На состоявшемся совещании были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с изменением категоризации лесных массивов и пересмотром границ охраняемых природных территорий. Также обсуждались темы, касающиеся оснащения транспорта необходимым оборудованием, проблемы перевозок пиломатериалов и интеграции системы ГЛОНАСС. По завершении мероприятия прокурор провел прием. В отношении поступивших жалоб были инициированы соответствующие проверки.
В Кургане будут новые городские автобусы
Губернатор Вадим Шумков заявил о пополнении автопарка Кургана. В городе появятся 60 новых автобусов. Глава региона подчеркнул, что данная закупка осуществляется при поддержке федерального правительства.
Рекордное снижение безработицы
Уровень безработицы в Курганской области упал до рекордно низкого значения в 0,2%, что сделало его одним из самых низких по всей России. Данный показатель значительно ниже среднего уровня по стране, который составляет 0,4%. Почти в 10 раз число заявленных в службу занятости вакансий в Курганской области превышает число зарегистрированных безработных, извещает правительство региона.
Первая прачечная самообслуживания в Кургане
В Кургане появилась первая прачечная самообслуживания под названием «СтирайСушиСам». Она находится в центре города, на улице Гоголя
Новое заведение разместилось в небольшом подвальном помещении. В его арсенале три стиральные и три сушильные машины, что позволяет обслуживать несколько клиентов одновременно. Работу прачечной контролирует администратор, который следит за порядком и помогает посетителям в случае необходимости. Стоимость полного цикла стирки и сушки составляет 750 рублей.
Курганская область попала в зону высокого риска весенних пожаров
Федеральное ведомство Авиалесоохраны сделало прогноз по весенним пожарам. Курганская область угодила в зону высокого риска возникновения лесных пожаров. В ведомстве считают, что в апреле пожары могут вспыхнуть на востоке региона. А в мае — в центральной и восточной части Курганской области.
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