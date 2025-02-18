Влиятельные экс-силовики выходят на охоту за чиновниками Екатеринбурга

При Счетной палате Екатеринбурга создали совет из отставных полковников

19 февраля 2025 в 09:07 Размер текста - 17 +

В совете — сплошь отставные полковники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, при Счетной палате Екатеринбурга создан экспертно-консультативный совет, в который вошли отставные полковники из ФСБ, МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Соответствующий приказ опубликован на сайте Счетной палаты, обратил внимание корреспондент URA.RU. В структуру вошли бывший замначальника свердловского УФСБ Игорь Перевощиков, экс-замруководителя регионального главка МВД Александр Бутаков, экс-помощник замгенпрокурора РФ по УрФО Александр Хильчевский, бывший замначальника СУ СКР по региону Григорий Казеко, экс-сотрудник прокуратуры Денис Боровков и бывший начальник свердловской природоохранной прокуратуры Илдар Якупов. Возглавит совет, вероятно, Перевощиков. Уважаемых отставных офицеров собрал председатель Счетной палаты Александра Гетманчук (кстати, сам старший советник юстиции). Цель создания этого совета — придать проверкам, которые Счетная палата проводит в подразделениях администрации, МУПах и бюджетных учреждениях, больший вес. Считается, что выглядеть это будет так: СП проводит проверку, выносит ее результаты на рассмотрение совета, и он решает, достаточно ли фактуры для передачи материалов в следственные органы. Причем есть расчет, что каждый из приглашенных «экспертов», имея прочные связи в силовых структурах, будет добиваться доведения уголовных дел до конца. То есть в обозримой перспективе можно ждать реально громких коррупционных скандалов, трактуют приказ Гетманчука в муниципальной власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, при Счетной палате Екатеринбурга создан экспертно-консультативный совет, в который вошли отставные полковники из ФСБ, МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Соответствующий приказ опубликован на сайте Счетной палаты, обратил внимание корреспондент URA.RU. В структуру вошли бывший замначальника свердловского УФСБ Игорь Перевощиков, экс-замруководителя регионального главка МВД Александр Бутаков, экс-помощник замгенпрокурора РФ по УрФО Александр Хильчевский, бывший замначальника СУ СКР по региону Григорий Казеко, экс-сотрудник прокуратуры Денис Боровков и бывший начальник свердловской природоохранной прокуратуры Илдар Якупов. Возглавит совет, вероятно, Перевощиков. Уважаемых отставных офицеров собрал председатель Счетной палаты Александра Гетманчук (кстати, сам старший советник юстиции). Цель создания этого совета — придать проверкам, которые Счетная палата проводит в подразделениях администрации, МУПах и бюджетных учреждениях, больший вес. Считается, что выглядеть это будет так: СП проводит проверку, выносит ее результаты на рассмотрение совета, и он решает, достаточно ли фактуры для передачи материалов в следственные органы. Причем есть расчет, что каждый из приглашенных «экспертов», имея прочные связи в силовых структурах, будет добиваться доведения уголовных дел до конца. То есть в обозримой перспективе можно ждать реально громких коррупционных скандалов, трактуют приказ Гетманчука в муниципальной власти.