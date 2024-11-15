Власти ЯНАО объяснили причины ошибок, допущенных при подсчете оленей

Депагропром ЯНАО: поголовье северных оленей считают по три месяца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поголовье оленей на Ямале считают не один месяц
Поголовье оленей на Ямале считают не один месяц Фото:

В департаменте агропрома ЯНАО не считают нарушением неполный объем сведений о поголовье северных оленей. Они корректируются в течение первых трех месяцев года, сообщили агентству URA.RU в ведомстве. Ранее ошибки в подсчете поголовья домашнего скота нашли ревизоры окружной Счетной палаты. Эти неточности приводят к тому, что размеры субсидий оленеводам завышаются на 38%.

Как пояснили в окружном департаменте агропромышленного комплекса в ответ на запрос корреспондента URA.RU о причинах ошибок, возникающих при подсчете поголовья домашнего северного оленя, ответственность за точность этих сведений лежит на службе ветеринарии. Она вносит данные о численности оленей в ГИС АПК в течение первых трех месяцев года.

«При этом данные в информационную систему могут быть загружены не в полном объеме, и это не является нарушением. Зима — это период убойной кампании, поэтому такие изменения в течение трех месяцев — нормальный процесс», — считают в департаменте.

Комментируя претензии Счетной палаты о том, что поздняя отчетность приводит к предоставлению недостоверных данных о численности оленей в Минсельхоз России, собеседник агентства пояснил, что сначала направляет оперативную отчетность, а затем — уточненную.

«Это нормальный процесс, который практикуется не один год. Схема в министерстве принимается, претензий к нам нет», — сообщает источник.

Первыми субсидии получают крупные системообразующие предприятия, затем — крестьянско-фермерские хозяйства, объединенные в союзы или в кооперацию. И третьими на субсидию могут претендовать индивидуальные частники. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В департаменте агропрома ЯНАО не считают нарушением неполный объем сведений о поголовье северных оленей. Они корректируются в течение первых трех месяцев года, сообщили агентству URA.RU в ведомстве. Ранее ошибки в подсчете поголовья домашнего скота нашли ревизоры окружной Счетной палаты. Эти неточности приводят к тому, что размеры субсидий оленеводам завышаются на 38%. Как пояснили в окружном департаменте агропромышленного комплекса в ответ на запрос корреспондента URA.RU о причинах ошибок, возникающих при подсчете поголовья домашнего северного оленя, ответственность за точность этих сведений лежит на службе ветеринарии. Она вносит данные о численности оленей в ГИС АПК в течение первых трех месяцев года. «При этом данные в информационную систему могут быть загружены не в полном объеме, и это не является нарушением. Зима — это период убойной кампании, поэтому такие изменения в течение трех месяцев — нормальный процесс», — считают в департаменте. Комментируя претензии Счетной палаты о том, что поздняя отчетность приводит к предоставлению недостоверных данных о численности оленей в Минсельхоз России, собеседник агентства пояснил, что сначала направляет оперативную отчетность, а затем — уточненную. Первыми субсидии получают крупные системообразующие предприятия, затем — крестьянско-фермерские хозяйства, объединенные в союзы или в кооперацию. И третьими на субсидию могут претендовать индивидуальные частники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...