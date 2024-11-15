Власти ЯНАО объяснили причины ошибок, допущенных при подсчете оленей

В департаменте агропрома ЯНАО не считают нарушением неполный объем сведений о поголовье северных оленей. Они корректируются в течение первых трех месяцев года, сообщили агентству URA.RU в ведомстве. Ранее ошибки в подсчете поголовья домашнего скота нашли ревизоры окружной Счетной палаты. Эти неточности приводят к тому, что размеры субсидий оленеводам завышаются на 38%.
Как пояснили в окружном департаменте агропромышленного комплекса в ответ на запрос корреспондента URA.RU о причинах ошибок, возникающих при подсчете поголовья домашнего северного оленя, ответственность за точность этих сведений лежит на службе ветеринарии. Она вносит данные о численности оленей в ГИС АПК в течение первых трех месяцев года.
«При этом данные в информационную систему могут быть загружены не в полном объеме, и это не является нарушением. Зима — это период убойной кампании, поэтому такие изменения в течение трех месяцев — нормальный процесс», — считают в департаменте.
Комментируя претензии Счетной палаты о том, что поздняя отчетность приводит к предоставлению недостоверных данных о численности оленей в Минсельхоз России, собеседник агентства пояснил, что сначала направляет оперативную отчетность, а затем — уточненную.
«Это нормальный процесс, который практикуется не один год. Схема в министерстве принимается, претензий к нам нет», — сообщает источник.
Первыми субсидии получают крупные системообразующие предприятия, затем — крестьянско-фермерские хозяйства, объединенные в союзы или в кооперацию. И третьими на субсидию могут претендовать индивидуальные частники.
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