16 ноября 2024

Врио главы Кургана Науменко попал в топ-5 престижного рейтинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Науменко (слева) и Прозоров (справа) оказались в рейтинге на разных позициях
Науменко (слева) и Прозоров (справа) оказались в рейтинге на разных позициях Фото:

Врио главы города Кургана Антон Науменко занял четвертое место в рейтинге первых лиц субъектов Уральского федерального округа по цитируемости в СМИ в октябре. Об этом сообщает «Медиалогия».

«Антон Науменко, врио главы города Кургана, занимает четвертую строчку медиарейтинга. С индексом 5437 он следует сразу за главой Салехарда Алексеем Титовским с индексом цитируемости 6747», — следует из таблицы «Медиалогии».

Еще один представитель Кургана — председатель городской Думы Игорь Прозоров — оказался в нижней части рейтинга. Он занимает десятую строчку из двенадцати, сместившись на три позиции.

В лидерах — глава Екатеринбурга Алексей Орлов. За ним следует глава Тюмени Максим Афанасьев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Она включает свыше 98 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства и интернет-СМИ.

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Врио главы города Кургана Антон Науменко занял четвертое место в рейтинге первых лиц субъектов Уральского федерального округа по цитируемости в СМИ в октябре. Об этом сообщает «Медиалогия». «Антон Науменко, врио главы города Кургана, занимает четвертую строчку медиарейтинга. С индексом 5437 он следует сразу за главой Салехарда Алексеем Титовским с индексом цитируемости 6747», — следует из таблицы «Медиалогии». Еще один представитель Кургана — председатель городской Думы Игорь Прозоров — оказался в нижней части рейтинга. Он занимает десятую строчку из двенадцати, сместившись на три позиции. В лидерах — глава Екатеринбурга Алексей Орлов. За ним следует глава Тюмени Максим Афанасьев. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Она включает свыше 98 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства и интернет-СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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