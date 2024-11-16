Врио главы Кургана Науменко попал в топ-5 престижного рейтинга

Врио главы города Кургана Антон Науменко занял четвертое место в рейтинге первых лиц субъектов Уральского федерального округа по цитируемости в СМИ в октябре. Об этом сообщает «Медиалогия».
«Антон Науменко, врио главы города Кургана, занимает четвертую строчку медиарейтинга. С индексом 5437 он следует сразу за главой Салехарда Алексеем Титовским с индексом цитируемости 6747», — следует из таблицы «Медиалогии».
Еще один представитель Кургана — председатель городской Думы Игорь Прозоров — оказался в нижней части рейтинга. Он занимает десятую строчку из двенадцати, сместившись на три позиции.
В лидерах — глава Екатеринбурга Алексей Орлов. За ним следует глава Тюмени Максим Афанасьев.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Она включает свыше 98 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства и интернет-СМИ.
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