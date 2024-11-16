В Кургане выставлена на продажу раритетная скульптура девушки. Владелец рассчитывает получить за нее полмиллиона рублей. Объявление о продаже размещено на популярном сайте.
«Продам вечный раритет — скульптуру (статую, монумент, памятник) девушки из бетона или гипса 1957 года. Состояние б/у. Единственный и неповторимый экземпляр, другого такого не найти», — указывает автор объявления.
Он прилагает несколько фотографий скульптуры, сделанных с разных ракурсов. За спиной девушки находится рюкзак, рукой она придерживает небольшой портфель. Как статуя попала к курганцу, автор объявления не уточняет. При этом продавец имеет на сайте объявлений довольно высокий рейтинг — 4,9.
Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане продают редкую монету по цене квартиры. Владелец планирует выручить за 10 копеек со смазанным аверсом 6 800 000 рублей.
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