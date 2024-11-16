Курганский омбудсмен Лопатина встретилась с пранкерами Вованом и Лексусом. Фото

17 ноября 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Алена Лопатина отметила, что ей было интересно пообщаться с экспертами в области мошенничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина встретилась с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Краснов и Алексей Столяров). Об этом омбудсмен рассказала в своих соцсетях. «Не могла отказать себе в удовольствии пообщаться с экспертами в области цифрового мошенничества — Вованом и Лексусом. Они известны не только своими розыгрышами знаменитостей, но и занимаются разоблачением схем мошенников. Пранкеры признались, что их хобби однажды стало профессией», — написала Лопатина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вован и Лексус занимаются телефонными розыгрышами знаменитостей. Их подход основан на жанре «пранк-журналистики», где они притворяются другими людьми. Алена Лопатина отметила, что Вован и Лексус являются прогрессивными экспертами в области цифрового мошенничества Алена Лопатина, «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина встретилась с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Краснов и Алексей Столяров). Об этом омбудсмен рассказала в своих соцсетях. «Не могла отказать себе в удовольствии пообщаться с экспертами в области цифрового мошенничества — Вованом и Лексусом. Они известны не только своими розыгрышами знаменитостей, но и занимаются разоблачением схем мошенников. Пранкеры признались, что их хобби однажды стало профессией», — написала Лопатина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вован и Лексус занимаются телефонными розыгрышами знаменитостей. Их подход основан на жанре «пранк-журналистики», где они притворяются другими людьми.