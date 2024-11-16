16 ноября 2024

Курганский омбудсмен Лопатина встретилась с пранкерами Вованом и Лексусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с Госавтоинспекцией. Курган, лопатина алена
Алена Лопатина отметила, что ей было интересно пообщаться с экспертами в области мошенничества Фото:

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина встретилась с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Краснов и Алексей Столяров). Об этом омбудсмен рассказала в своих соцсетях.

«Не могла отказать себе в удовольствии пообщаться с экспертами в области цифрового мошенничества — Вованом и Лексусом. Они известны не только своими розыгрышами знаменитостей, но и занимаются разоблачением схем мошенников. Пранкеры признались, что их хобби однажды стало профессией», — написала Лопатина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вован и Лексус занимаются телефонными розыгрышами знаменитостей. Их подход основан на жанре «пранк-журналистики», где они притворяются другими людьми.

Алена Лопатина отметила, что Вован и Лексус являются прогрессивными экспертами в области цифрового мошенничества
Алена Лопатина отметила, что Вован и Лексус являются прогрессивными экспертами в области цифрового мошенничества
Фото:

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Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина встретилась с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Краснов и Алексей Столяров). Об этом омбудсмен рассказала в своих соцсетях. «Не могла отказать себе в удовольствии пообщаться с экспертами в области цифрового мошенничества — Вованом и Лексусом. Они известны не только своими розыгрышами знаменитостей, но и занимаются разоблачением схем мошенников. Пранкеры признались, что их хобби однажды стало профессией», — написала Лопатина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вован и Лексус занимаются телефонными розыгрышами знаменитостей. Их подход основан на жанре «пранк-журналистики», где они притворяются другими людьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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