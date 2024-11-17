17 ноября 2024

Как курганские компании планируют провести новогодние корпоративы

Больше половины компаний Кургана проведут корпоративы в ресторанах и офисах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы выбирают рестораны и офисы для новогодних корпоративов
Курганцы выбирают рестораны и офисы для новогодних корпоративов Фото:

В более чем половине компаний Курганской области новогодний корпоратив состоится точно, в каждой четвертой с его проведением пока не определились. Самым популярным форматом празднования остается поход в ресторан и вечеринка в офисе, сообщает пресс-служба сервиса Superjob, который опросил представителей курганских компаний.

«В 57% компаний новогодний корпоратив состоится. Праздничное мероприятие каждой третьей компании пройдет в ресторане, каждый пятый коллектив (20%) отметит наступление Нового года в офисе. Онлайн-празднований по случаю Нового года в этом году почти не предполагается», — говорится в исследовании SuperJob.

Также отмечается, что в каждой шестой компании (17%) корпоративы не запланированы, а 26% организаций еще не приняли решение. Разногласия между кадровиками и организаторами вечеринок наблюдаются в отношении бюджета: 40% HR-менеджеров считают, что оптимальная сумма на одного сотрудника — 3000–5000 рублей, тогда как 27% event-менеджеров выступают за траты от 20 000 рублей на человека.

Ранее URA.RU писало, что рестораны Кургана собирают гостей на новогодние корпоративные ужины. Агентство в  своем материале сообщало о предложениях и стоимости новогоднего стола в ресторанах города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В более чем половине компаний Курганской области новогодний корпоратив состоится точно, в каждой четвертой с его проведением пока не определились. Самым популярным форматом празднования остается поход в ресторан и вечеринка в офисе, сообщает пресс-служба сервиса Superjob, который опросил представителей курганских компаний. «В 57% компаний новогодний корпоратив состоится. Праздничное мероприятие каждой третьей компании пройдет в ресторане, каждый пятый коллектив (20%) отметит наступление Нового года в офисе. Онлайн-празднований по случаю Нового года в этом году почти не предполагается», — говорится в исследовании SuperJob. Также отмечается, что в каждой шестой компании (17%) корпоративы не запланированы, а 26% организаций еще не приняли решение. Разногласия между кадровиками и организаторами вечеринок наблюдаются в отношении бюджета: 40% HR-менеджеров считают, что оптимальная сумма на одного сотрудника — 3000–5000 рублей, тогда как 27% event-менеджеров выступают за траты от 20 000 рублей на человека. Ранее URA.RU писало, что рестораны Кургана собирают гостей на новогодние корпоративные ужины. Агентство в  своем материале сообщало о предложениях и стоимости новогоднего стола в ресторанах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...