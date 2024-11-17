Как курганские компании планируют провести новогодние корпоративы

В более чем половине компаний Курганской области новогодний корпоратив состоится точно, в каждой четвертой с его проведением пока не определились. Самым популярным форматом празднования остается поход в ресторан и вечеринка в офисе, сообщает пресс-служба сервиса Superjob, который опросил представителей курганских компаний.
«В 57% компаний новогодний корпоратив состоится. Праздничное мероприятие каждой третьей компании пройдет в ресторане, каждый пятый коллектив (20%) отметит наступление Нового года в офисе. Онлайн-празднований по случаю Нового года в этом году почти не предполагается», — говорится в исследовании SuperJob.
Также отмечается, что в каждой шестой компании (17%) корпоративы не запланированы, а 26% организаций еще не приняли решение. Разногласия между кадровиками и организаторами вечеринок наблюдаются в отношении бюджета: 40% HR-менеджеров считают, что оптимальная сумма на одного сотрудника — 3000–5000 рублей, тогда как 27% event-менеджеров выступают за траты от 20 000 рублей на человека.
Ранее URA.RU писало, что рестораны Кургана собирают гостей на новогодние корпоративные ужины. Агентство в своем материале сообщало о предложениях и стоимости новогоднего стола в ресторанах города.
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