17 ноября 2024

Мать погибшего военкора Журавлева пожаловалась на невнимание чиновников ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Людмила Журавлева удивлена формализмом чиновников ЯНАО (фото из архива)
Людмила Журавлева удивлена формализмом чиновников ЯНАО (фото из архива) Фото:

Мать погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлева Людмила Журавлева, проживающая в Салехарде, сообщила, что чиновники не приглашают ее на официальные мероприятия и не интересуются ее жизнью. Об этом она написала на личной странице в социальной сети.

«Живу в Салехарде одна. Надо ли говорить, что никто мною особо не занимается. Но так, чтобы совсем никто из чиновников не спросил: „Как ты живешь, мать?“. Это уже перебор. Сына нет больше года. Кому положено, все знают обо мне. Но ни разу ни на какое мероприятие не пригласили», — написала Людмила Журавлева на личной странице в VK, обращаясь к губернатору округа Дмитрию Артюхову.

В личной беседе с корреспондентом агентства, Людмила пояснила, что прекрасно понимает, что ее сын, будучи военкором, не является участником боевых действий, хотя и имеет государственные и ведомственные награды и погиб, выполняя журналистский долг в зоне специальной военной операции. Но ее смущает формализм и официальные ответы чиновников, которые предлагают предоставить ей удостоверение участника боевых действий и документы, удостоверяющие гибель сына. 

«Учет семей, чьи участники СВО ушли из других регионов, ведется только после личного обращения членов семьи с приложением документов, подтверждающих участие (гибель) ветерана боевых действий в СВО. Готовы оказать вам посильную помощь в решении имеющихся у вас вопросов», — сообщили представители мэрии Салехарда, в ответ на один из комментариев Журавлевой в социальной сети в VK.

Источники, близкие к окружному правительству, сообщили, что формально Ростислав Журавлев действительно не является участником спецоперации. «Ее сын не был военнослужащим, он корреспондент. Справедливости ради , Людмилу приглашали на мероприятия, но она отказывалась. В настоящее время, мы предлагаем матери погибшего военкора организовать выставку его работ», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

В ямальском филиале фонда «Защитники Отечества» агентству рассказали, что в фонд информация о погибших поступает по официальным каналам Минобороны РФ. После этого, специалисты фонда связываются с семьями, рассказывают о деятельности фонда, интересуются, чем могут быть полезны, приглашают на прием. В ближайшее время сотрудники ямальского филиала намерены связаться с Журавлевой и выяснить, в чем нуждается женщина.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года от разрыва кассетного боеприпаса. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом Мужества посмертно. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил заслуги военкора медалью «Доблесть и отвага», также он удостоен ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Военкор похоронен в Екатеринбурге.

В начале ноября партия «Новые люди» предложила уравнять в льготах военкоров и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

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Мать погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлева Людмила Журавлева, проживающая в Салехарде, сообщила, что чиновники не приглашают ее на официальные мероприятия и не интересуются ее жизнью. Об этом она написала на личной странице в социальной сети. «Живу в Салехарде одна. Надо ли говорить, что никто мною особо не занимается. Но так, чтобы совсем никто из чиновников не спросил: „Как ты живешь, мать?“. Это уже перебор. Сына нет больше года. Кому положено, все знают обо мне. Но ни разу ни на какое мероприятие не пригласили», — написала Людмила Журавлева на личной странице в VK, обращаясь к губернатору округа Дмитрию Артюхову. В личной беседе с корреспондентом агентства, Людмила пояснила, что прекрасно понимает, что ее сын, будучи военкором, не является участником боевых действий, хотя и имеет государственные и ведомственные награды и погиб, выполняя журналистский долг в зоне специальной военной операции. Но ее смущает формализм и официальные ответы чиновников, которые предлагают предоставить ей удостоверение участника боевых действий и документы, удостоверяющие гибель сына. Источники, близкие к окружному правительству, сообщили, что формально Ростислав Журавлев действительно не является участником спецоперации. «Ее сын не был военнослужащим, он корреспондент. Справедливости ради , Людмилу приглашали на мероприятия, но она отказывалась. В настоящее время, мы предлагаем матери погибшего военкора организовать выставку его работ», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В ямальском филиале фонда «Защитники Отечества» агентству рассказали, что в фонд информация о погибших поступает по официальным каналам Минобороны РФ. После этого, специалисты фонда связываются с семьями, рассказывают о деятельности фонда, интересуются, чем могут быть полезны, приглашают на прием. В ближайшее время сотрудники ямальского филиала намерены связаться с Журавлевой и выяснить, в чем нуждается женщина. Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года от разрыва кассетного боеприпаса. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом Мужества посмертно. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил заслуги военкора медалью «Доблесть и отвага», также он удостоен ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Военкор похоронен в Екатеринбурге. В начале ноября партия «Новые люди» предложила уравнять в льготах военкоров и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.
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