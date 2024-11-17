Мать погибшего военкора Журавлева пожаловалась на невнимание чиновников ЯНАО

Мать погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлева Людмила Журавлева, проживающая в Салехарде, сообщила, что чиновники не приглашают ее на официальные мероприятия и не интересуются ее жизнью. Об этом она написала на личной странице в социальной сети.
«Живу в Салехарде одна. Надо ли говорить, что никто мною особо не занимается. Но так, чтобы совсем никто из чиновников не спросил: „Как ты живешь, мать?“. Это уже перебор. Сына нет больше года. Кому положено, все знают обо мне. Но ни разу ни на какое мероприятие не пригласили», — написала Людмила Журавлева на личной странице в VK, обращаясь к губернатору округа Дмитрию Артюхову.
В личной беседе с корреспондентом агентства, Людмила пояснила, что прекрасно понимает, что ее сын, будучи военкором, не является участником боевых действий, хотя и имеет государственные и ведомственные награды и погиб, выполняя журналистский долг в зоне специальной военной операции. Но ее смущает формализм и официальные ответы чиновников, которые предлагают предоставить ей удостоверение участника боевых действий и документы, удостоверяющие гибель сына.
«Учет семей, чьи участники СВО ушли из других регионов, ведется только после личного обращения членов семьи с приложением документов, подтверждающих участие (гибель) ветерана боевых действий в СВО. Готовы оказать вам посильную помощь в решении имеющихся у вас вопросов», — сообщили представители мэрии Салехарда, в ответ на один из комментариев Журавлевой в социальной сети в VK.
Источники, близкие к окружному правительству, сообщили, что формально Ростислав Журавлев действительно не является участником спецоперации. «Ее сын не был военнослужащим, он корреспондент. Справедливости ради , Людмилу приглашали на мероприятия, но она отказывалась. В настоящее время, мы предлагаем матери погибшего военкора организовать выставку его работ», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.
В ямальском филиале фонда «Защитники Отечества» агентству рассказали, что в фонд информация о погибших поступает по официальным каналам Минобороны РФ. После этого, специалисты фонда связываются с семьями, рассказывают о деятельности фонда, интересуются, чем могут быть полезны, приглашают на прием. В ближайшее время сотрудники ямальского филиала намерены связаться с Журавлевой и выяснить, в чем нуждается женщина.
Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года от разрыва кассетного боеприпаса. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом Мужества посмертно. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил заслуги военкора медалью «Доблесть и отвага», также он удостоен ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Военкор похоронен в Екатеринбурге.
В начале ноября партия «Новые люди» предложила уравнять в льготах военкоров и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.
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