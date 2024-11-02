В Госдуме предложили уравнять в льготах военкоров и ветеранов боевых действий

Военные корреспонденты, находящиеся в горячих точках смогут получать те же льготы, что и ветераны боевых действий. Соответствующий законопроект был разработан и направлен на рассмотрение в правительство РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев от партии «Новые люди».
«Согласно инициативе, журналисты, работающие или работавшие в горячих точках, должны получить те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий. В настоящий момент законопроект направлен в правительство, его рассмотрят и дадут свои комментарии», — заявил Ткачев. Его слова приводит РИА Новости. Это предложение основано на необходимости поддержки журналистов, которые рискуют своей жизнью, освещая конфликты.
По данным «Парламентской газеты», льготы для военкоров будут дублировать те, что предусмотрены для участников боевых действий согласно законодательству. Они смогут рассчитывать на:
- компенсацию за наем и содержание жилья в размере 50%, включая услуги по ремонту и содержание общего имущества;
- освобождение от налога на имущество (квартиру, дом, гараж) и земельного налога на шесть соток, а также от транспортного налога в зависимости от региона;
- ежегодный отпуск в удобное время;
- профессиональное обучение и дополнительное образование за счет работодателя;
- набор социальных услуг, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, преимущество в жилищных кооперативах, путевки в санатории и льготы на билеты в культурные учреждения.
Антон Ткачев также подчеркнул значимость законопроекта в контексте информационной войны против России. Он уточнил, что журналисты на передовой заслуживают благодарности за свою отважную работу. После получения отзыва от правительства документ будет направлен на дальнейшее рассмотрение в Госдуму.
Сегодня 2 ноября отмечается Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против представителей СМИ. В условиях военных действий на территории Украины погибли не менее 30 российских журналистов. Среди них — военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин и его коллега из телеканала «Россия 24» Борис Максудов, который скончался от осколочных ранений, полученных в результате атаки дрона в Запорожской области. Также в списке погибших находится военный корреспондент Ростислав Журавлев.
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