Администрацию Тюмени и городское управление ЗАГС украсят к Новому году. Информация представлена на сайте госзакупок. За гирлянды, ели, игрушки и фотозону из бюджета заплатят более 1,3 миллионов рублей.
«Оказание услуг по праздничному оформлению. Адреса: Первомайская, 20 (администрация Тюмени) и Малыгина, 85 (Дворец бракосочетаний). Начальная цена — 1 380 800 рублей», — следует из документов закупки.
В зданиях установят новогодние композиции, фотозоны и праздничные ели — от 2,5 до трех метров в высоту. К примеру, в холле мэрии появятся еловые гирлянды, а также подвесы из кристаллов, сосулек и новогодних шаров. Фотозона же будет вдохновлена зимним лесом, тюменскими коврами, русскими сказками и символами.
Не оставят без внимания и ели: ветки обмотают гирляндами, навесят на них валяные и вязаные цветы, расписные шары и деревянные игрушки. Другое дерево декорируют игрушками ( в том числе — советскими), сосульками, шишками, ягодами и шарами. Акцентами станут достопримечательности Тюмени и символы нового года.
Третью елку украсят шишками, бархатными и деревянными игрушками, диодными свечами, а на самом верху расположат герб города. Ну а самое высокое дерево декорируют прозрачными игрушками, нитями кристаллов и капельками, а также шарами оттенка шампань.
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