В Тюменской области простились с ранее пропавшим бойцом СВО

В тюменском селе простились с Евгением Лонским
В селе Онохино (Тюменская область) состоялось прощание с участником СВО Евгением Лонским. Об этом URA.RU сообщила лидер тюменской КПРФ Тамара Казанцева.
«Сегодня прошло прощание с Евгением Ивановичем Лонским, ему было 48 лет, в декабре исполнилось бы 49. Мы его искали два месяца. На прощание пришли жители всего села», — сообщила URA.RU Тамара Казанцева.
Евгений Лонский воевал на Орловском направлении. У него осталось трое детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!