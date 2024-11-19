19 ноября 2024

В Тюменской области простились с ранее пропавшим бойцом СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменском селе простились с Евгением Лонским
В тюменском селе простились с Евгением Лонским Фото:

В селе Онохино (Тюменская область) состоялось прощание с участником СВО Евгением Лонским. Об этом URA.RU сообщила лидер тюменской КПРФ Тамара Казанцева.

«Сегодня прошло прощание с Евгением Ивановичем Лонским, ему было 48 лет, в декабре исполнилось бы 49. Мы его искали два месяца. На прощание пришли жители всего села», — сообщила URA.RU Тамара Казанцева.

Евгений Лонский воевал на Орловском направлении. У него осталось трое детей.

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В селе Онохино (Тюменская область) состоялось прощание с участником СВО Евгением Лонским. Об этом URA.RU сообщила лидер тюменской КПРФ Тамара Казанцева. «Сегодня прошло прощание с Евгением Ивановичем Лонским, ему было 48 лет, в декабре исполнилось бы 49. Мы его искали два месяца. На прощание пришли жители всего села», — сообщила URA.RU Тамара Казанцева. Евгений Лонский воевал на Орловском направлении. У него осталось трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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