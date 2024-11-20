Коммунальщики отозвали иск о банкротстве дотационного предприятия на Ямале

АО «Ямалкоммунэнерго» отказался от инициированного в октябре 2024 года спора о банкротстве сельхозпредприятия «Горковское» (Шурышкарский район, ЯНАО) и заявленных требований в размере шести млн рублей. Как и ожидал представитель ответчика, суду оказалось достаточно представленных документов, чтобы платежеспособность фермерского хозяйства стала очевидной.
«На момент подачи заявления о признании ООО „Сельскохозяйственное предприятие ‚Горковское‘ несостоятельным (банкротом) должник не имел задолженность перед кредитором в заявленном размере 6 008 742,01 рублей“, — говорится в определении о прекращении производства по делу окружного Арбитражного суда.
Представитель ответчика представил суду акт сверки, платежные поручения, постановления судебных приставов, доказывающих, что предприятие не имело задолженности перед истцом, достаточной для инициирования спора о банкротстве. На дату судебного заседания долг перед кредитором составлял 132 тысячи рублей.
Таким образом, АО «Ямалкоммунэнерго» отказался от заявленных требований. Дело о банкротстве «Горковского» прекращено.
Ранее URA.RU сообщало, что АО «Ямалкоммунэнерго» подал в Арбитражный суд ЯНАО заявление о признании ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Горковское“ банкротом из-за образовавшейся задолженности за тепло- и электроэнергию, а также холодную воду.
В свою очередь, руководство «Горковского» сочло претензии коммунальщиков неправомерными и готовилось предоставить суду доказательства об исполненных платежных обязательствах. «Речь идет о каких-то долгах за 2016 год. Но у нас все счета оплачены. Мы готовы предоставить суду все чеки. Текущие платежи мы погашаем без задержек», — сообщал тогда собеседник агентства. Предприятие регулярно получает субсидии из бюджета округа.
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