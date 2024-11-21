Курганская студентка на грант Росмолодежи запустила бесплатный киноклуб

Бесплатный студенческий киноклуб «Мам, я в кино!», основанный благодаря выигранному гранту Росмолодежи, открылся в Шадринске (Курганская область). Проект, инициированный студенткой ШГПУ Юлией Котловой, получил финансирование в размере почти полмиллиона рублей. Киноклуб расположен на базе общежития университета, пишет администрация Шадринска.
«Приобрели на средства гранта оборудование, мебель. Уже прошло четыре кинопоказа, один из которых был специально организован для гостей из Мадагаскара и Сейшел. Фильмы, которые мы показываем, разнообразны: образовательные, воспитательные, развлекательные. Приглашаем экспертов», — рассказала Котлова сотрудникам мэрии.
Киноклуб оснащен 30 посадочными местами и открыт для студентов и школьников, которые могут зарегистрироваться через форму в сообществе АНО «Точка отсчета». Посетители клуба ценят уютную атмосферу и возможность обсуждения фильмов сразу после просмотра, что делает этот опыт особенно ценным и интерактивным.
URA.RU ранее писало, что в Кургане состоялся закрытый показ «Маэстро», где зрители стали объектом наблюдения. Их реакции были лучше, чем в других городах, что помогло редактировать фильм.
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