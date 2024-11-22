Тюменцы встали в девятибалльные пробки. Скрин

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В городе отмечено четыре аварии
В городе отмечено четыре аварии Фото:

Дорожные заторы в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Данные об этом опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 17:27, 22 ноября. Пробки девять баллов», — такие данные опубликованы на сайте 2ГИС.

Дорожные заторы замечены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, стоит объездная дорога.

Согласно сервису, на дорогах отмечено четыре ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Мельникайте, Щербакова, Профсоюзной и на Московском тракте.

Заторы зафиксированы в центральной части города
Заторы зафиксированы в центральной части города
Фото:

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Дорожные заторы в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Данные об этом опубликованы на сервисе 2ГИС. «Тюмень, 17:27, 22 ноября. Пробки девять баллов», — такие данные опубликованы на сайте 2ГИС. Дорожные заторы замечены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, стоит объездная дорога. Согласно сервису, на дорогах отмечено четыре ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Мельникайте, Щербакова, Профсоюзной и на Московском тракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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