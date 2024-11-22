В городе отмечено четыре аварии
Дорожные заторы в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Данные об этом опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 17:27, 22 ноября. Пробки девять баллов», — такие данные опубликованы на сайте 2ГИС.
Дорожные заторы замечены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, стоит объездная дорога.
Согласно сервису, на дорогах отмечено четыре ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Мельникайте, Щербакова, Профсоюзной и на Московском тракте.
Заторы зафиксированы в центральной части города
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