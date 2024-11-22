22 ноября 2024

Борец из ЯНАО стал победителем международных соревнований

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борец победил в весовой категории до 55 килограмм
Борец победил в весовой категории до 55 килограмм Фото:

Спортсмен из Тарко-Сале (ЯНАО) Эмин Сефершаев выиграл бой с соперником из Ирана на международных соревнованиях «Борцовская лига Поддубного» в Москве. О победе ямальского борца сообщили в окружном департаменте по физической культуре и спорту.

«Сегодня состоялся бой пуровского борца Эмина Сефершаева с соперником из Ирана Пойя Дад Марца в рамках Профессиональной борцовской лиги. Наш Эмин одолел соперника», — сообщается в telegram-канале депспорта Ямала. В состязаниях приняли участие 40 спортсменов из России и Ирана.

Пуровский боец выступал в весовой категории до 55 килограмм. Он тренируется в спортшколе олимпийского резерва «Виктория» в Тарко-Сале.

Спортсмен из ЯНАО Сергей Лаптандер ранее установил рекорд России по метанию тынзяна на хорей — 345 попаданий. С этим результатом он занял первое место на кубке страны по северному многоборью в Сыктывкаре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсмен из Тарко-Сале (ЯНАО) Эмин Сефершаев выиграл бой с соперником из Ирана на международных соревнованиях «Борцовская лига Поддубного» в Москве. О победе ямальского борца сообщили в окружном департаменте по физической культуре и спорту. «Сегодня состоялся бой пуровского борца Эмина Сефершаева с соперником из Ирана Пойя Дад Марца в рамках Профессиональной борцовской лиги. Наш Эмин одолел соперника», — сообщается в telegram-канале депспорта Ямала. В состязаниях приняли участие 40 спортсменов из России и Ирана. Пуровский боец выступал в весовой категории до 55 килограмм. Он тренируется в спортшколе олимпийского резерва «Виктория» в Тарко-Сале. Спортсмен из ЯНАО Сергей Лаптандер ранее установил рекорд России по метанию тынзяна на хорей — 345 попаданий. С этим результатом он занял первое место на кубке страны по северному многоборью в Сыктывкаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...