Борец из ЯНАО стал победителем международных соревнований

Спортсмен из Тарко-Сале (ЯНАО) Эмин Сефершаев выиграл бой с соперником из Ирана на международных соревнованиях «Борцовская лига Поддубного» в Москве. О победе ямальского борца сообщили в окружном департаменте по физической культуре и спорту.
«Сегодня состоялся бой пуровского борца Эмина Сефершаева с соперником из Ирана Пойя Дад Марца в рамках Профессиональной борцовской лиги. Наш Эмин одолел соперника», — сообщается в telegram-канале депспорта Ямала. В состязаниях приняли участие 40 спортсменов из России и Ирана.
Пуровский боец выступал в весовой категории до 55 килограмм. Он тренируется в спортшколе олимпийского резерва «Виктория» в Тарко-Сале.
Спортсмен из ЯНАО Сергей Лаптандер ранее установил рекорд России по метанию тынзяна на хорей — 345 попаданий. С этим результатом он занял первое место на кубке страны по северному многоборью в Сыктывкаре.
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