24 ноября 2024

В Кургане на работу с молодежью потратят в два раза больше, чем планировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Кургана на молодежь направит из бюджета 46 млн рублей
Мэрия Кургана на молодежь направит из бюджета 46 млн рублей Фото:

Администрация города Кургана внесла значительные изменения в муниципальную программу работы с молодежью. Финансирование в 2024 году из бюджета города увеличено с 23 млн до 46,5 млн рублей. Об этом говорится в документе мэрии.

Основная цель программы — повышение социальной активности, поддержка и развитие талантливой молодежи, а также помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Среди ключевых инициатив — акция „Я люблю Курган!“, создание условий для реализации молодежных инициатив и поддержка инновационной деятельности. Особое внимание уделяется развитию кадровой инфраструктуры и качеству услуг в сфере молодежной политики», — говорится в программе.

За реализацию мероприятий будут отвечать: департамент соцполитики города;  «Курганский Дом молодежи»; «Дом творчества детей и молодежи „Гармония“; „Дворец детского (юношеского) творчества“; „Дом детского творчества ‚Синяя птица‘; ‚Дом детского творчества ‚Радуга‘. Финансирование программы претерпело изменения: бюджет на 2024 год составляет 46,5 млн рублей, а на последующие два года планируется выделить по 21,4 млн рублей каждый год.

Основные мероприятия программы на 2024 — 2026 годы

Повышение социальной активности молодежи: 

  • Акция «Я люблю Курган!» — трудовые отряды (бюджет на 2024 год: 10,1 млн руб.; далее по 3,4 млн руб.).
  • Поддержка молодежных общественных формирований (бюджет на каждый год: 120 тыс. руб.).

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность:

Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи (бюджет на каждый год: 1,2 млн руб.).

Развитие созидательной активности молодежи (бюджет на каждый год: 28 тыс. руб.).

Создание условий для реализации молодежных инициатив:

Развитие инфраструктуры для работы с молодежью (бюджет на 2024 год: 34,8 млн  руб.; далее по 17,6 млн в год).

Совершенствование системы работы в сфере молодежной политики:

Повышение качества оказания услуг в сфере молодежной политики (бюджет на каждый год: 80 тыс. руб.).

Поддержка молодежи в трудной жизненной ситуации:

Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи (финансирование не указано).

Ранее URA.RU писало, что во Всемирный день ребенка, 20 ноября, подростки поделились мнениями о том, что нужно сделать для улучшения жизни. Взрослые не должны кричать на детей, важно проводить семейные вечера, бесплатно кормить школьников и увеличить количество автобусов в городе.

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Администрация города Кургана внесла значительные изменения в муниципальную программу работы с молодежью. Финансирование в 2024 году из бюджета города увеличено с 23 млн до 46,5 млн рублей. Об этом говорится в документе мэрии. Основная цель программы — повышение социальной активности, поддержка и развитие талантливой молодежи, а также помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Среди ключевых инициатив — акция „Я люблю Курган!“, создание условий для реализации молодежных инициатив и поддержка инновационной деятельности. Особое внимание уделяется развитию кадровой инфраструктуры и качеству услуг в сфере молодежной политики», — говорится в программе. За реализацию мероприятий будут отвечать: департамент соцполитики города;  «Курганский Дом молодежи»; «Дом творчества детей и молодежи „Гармония“; „Дворец детского (юношеского) творчества“; „Дом детского творчества ‚Синяя птица‘; ‚Дом детского творчества ‚Радуга‘. Финансирование программы претерпело изменения: бюджет на 2024 год составляет 46,5 млн рублей, а на последующие два года планируется выделить по 21,4 млн рублей каждый год. Основные мероприятия программы на 2024 — 2026 годы Повышение социальной активности молодежи:  Вовлечение молодежи в инновационную деятельность: Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи (бюджет на каждый год: 1,2 млн руб.). Развитие созидательной активности молодежи (бюджет на каждый год: 28 тыс. руб.). Создание условий для реализации молодежных инициатив: Развитие инфраструктуры для работы с молодежью (бюджет на 2024 год: 34,8 млн  руб.; далее по 17,6 млн в год). Совершенствование системы работы в сфере молодежной политики: Повышение качества оказания услуг в сфере молодежной политики (бюджет на каждый год: 80 тыс. руб.). Поддержка молодежи в трудной жизненной ситуации: Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи (финансирование не указано). Ранее URA.RU писало, что во Всемирный день ребенка, 20 ноября, подростки поделились мнениями о том, что нужно сделать для улучшения жизни. Взрослые не должны кричать на детей, важно проводить семейные вечера, бесплатно кормить школьников и увеличить количество автобусов в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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