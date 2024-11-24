В Кургане на работу с молодежью потратят в два раза больше, чем планировали

Администрация города Кургана внесла значительные изменения в муниципальную программу работы с молодежью. Финансирование в 2024 году из бюджета города увеличено с 23 млн до 46,5 млн рублей. Об этом говорится в документе мэрии.
Основная цель программы — повышение социальной активности, поддержка и развитие талантливой молодежи, а также помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Среди ключевых инициатив — акция „Я люблю Курган!“, создание условий для реализации молодежных инициатив и поддержка инновационной деятельности. Особое внимание уделяется развитию кадровой инфраструктуры и качеству услуг в сфере молодежной политики», — говорится в программе.
За реализацию мероприятий будут отвечать: департамент соцполитики города; «Курганский Дом молодежи»; «Дом творчества детей и молодежи „Гармония“; „Дворец детского (юношеского) творчества“; „Дом детского творчества ‚Синяя птица‘; ‚Дом детского творчества ‚Радуга‘. Финансирование программы претерпело изменения: бюджет на 2024 год составляет 46,5 млн рублей, а на последующие два года планируется выделить по 21,4 млн рублей каждый год.
Основные мероприятия программы на 2024 — 2026 годы
Повышение социальной активности молодежи:
- Акция «Я люблю Курган!» — трудовые отряды (бюджет на 2024 год: 10,1 млн руб.; далее по 3,4 млн руб.).
- Поддержка молодежных общественных формирований (бюджет на каждый год: 120 тыс. руб.).
Вовлечение молодежи в инновационную деятельность:
Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи (бюджет на каждый год: 1,2 млн руб.).
Развитие созидательной активности молодежи (бюджет на каждый год: 28 тыс. руб.).
Создание условий для реализации молодежных инициатив:
Развитие инфраструктуры для работы с молодежью (бюджет на 2024 год: 34,8 млн руб.; далее по 17,6 млн в год).
Совершенствование системы работы в сфере молодежной политики:
Повышение качества оказания услуг в сфере молодежной политики (бюджет на каждый год: 80 тыс. руб.).
Поддержка молодежи в трудной жизненной ситуации:
Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи (финансирование не указано).
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