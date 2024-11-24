24 ноября 2024

Крайне везучий ямалец выиграл 60 млн рублей

Житель Ямала выиграл 60 млн рублей в лотерее «Все или ничего»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец сделал счастливую ставку в лотерее «Все или ничего»
Ямалец сделал счастливую ставку в лотерее «Все или ничего» Фото:

Житель ЯНАО сделал счастливую ставку и выиграл в лотерею «Все или ничего» 60 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Столото».

«В лотерее „Все или ничего“ накопился внушительный суперприз, и забрал его участник из ЯНАО — он выиграл 60 092 520 рублей!» — сообщает источник. Имя нового миллионера и подробности счастливой ставки пока не раскрываются. Ранее, в августе 2024 года, на Ямале северянин выиграл три миллиона рублей в серии «Спортлото 5 из 36».

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Житель ЯНАО сделал счастливую ставку и выиграл в лотерею «Все или ничего» 60 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Столото». «В лотерее „Все или ничего“ накопился внушительный суперприз, и забрал его участник из ЯНАО — он выиграл 60 092 520 рублей!» — сообщает источник. Имя нового миллионера и подробности счастливой ставки пока не раскрываются. Ранее, в августе 2024 года, на Ямале северянин выиграл три миллиона рублей в серии «Спортлото 5 из 36».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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