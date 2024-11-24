Крайне везучий ямалец выиграл 60 млн рублей

Ямалец сделал счастливую ставку в лотерее «Все или ничего»
Житель ЯНАО сделал счастливую ставку и выиграл в лотерею «Все или ничего» 60 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Столото».
«В лотерее „Все или ничего“ накопился внушительный суперприз, и забрал его участник из ЯНАО — он выиграл 60 092 520 рублей!» — сообщает источник. Имя нового миллионера и подробности счастливой ставки пока не раскрываются. Ранее, в августе 2024 года, на Ямале северянин выиграл три миллиона рублей в серии «Спортлото 5 из 36».
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