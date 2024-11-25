Видеозаписью поделился сам мэр Романов в своем telegram-канале, архивное фото
Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов поделился видео, в котором идет на работу в сопровождении белочек. «Делегацию» из пушистых животных глава представил в своем telegram-канале.
«Белки давно облюбовали сквер возле администрации. Всем хорошего дня», — оставил пожелания Романов под опубликованным видео.
Ранее URA.RU сообщало о том, чем известен мэр Ноябрьска. Каких успехов он достиг — читайте в материале URA.RU.
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