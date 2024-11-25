25 ноября 2024

Мэр Ноябрьска ходит на работу в сопровождении белочек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Видеозаписью поделился сам мэр Романов в своем telegram-канале, архивное фото
Видеозаписью поделился сам мэр Романов в своем telegram-канале, архивное фото Фото:

Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов поделился видео, в котором идет на работу в сопровождении белочек. «Делегацию» из пушистых животных глава представил в своем telegram-канале. 

«Белки давно облюбовали сквер возле администрации. Всем хорошего дня», — оставил пожелания Романов под опубликованным видео.

Ранее URA.RU сообщало о том, чем известен мэр Ноябрьска. Каких успехов он достиг — читайте в материале URA.RU.

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Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов поделился видео, в котором идет на работу в сопровождении белочек. «Делегацию» из пушистых животных глава представил в своем telegram-канале.  «Белки давно облюбовали сквер возле администрации. Всем хорошего дня», — оставил пожелания Романов под опубликованным видео. Ранее URA.RU сообщало о том, чем известен мэр Ноябрьска. Каких успехов он достиг — читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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