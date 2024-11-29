В ЯНАО изменят маршрут городского автобуса ради нового микрорайона

В Салехарде с первого декабря изменится маршрут городского автобуса номер восемь. В схему движения включили заезд в микрорайон Обдорский, сообщает глава ямальской столицы Алексей Титовский. Три автобуса будут ходить с большим интервалом.
«Меняем маршрут городского автобуса номер восемь. С первого декабря в схему движения включен заезд в микрорайон Обдорский. Остановка общественного транспорта обустроена возле детского сада „Северное сияние“, — пишет в своем telegram-канале мэр Салехарда Алксей Титовский.
По данным источника, на линии будут работать три автобуса. «В общей сложности, в будние дни будут совершать 45 заездов в двух направлениях с интервалом в 30 минут», — поясняет Титовский. Теплые павильоны установят в течение месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что в планах мэрии Салехарда — реконструкция участка Объездной для разгрузки микрорайона Обдорский. Проект рассчитан на два года.
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