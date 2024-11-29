В ЯНАО изменят маршрут городского автобуса ради нового микрорайона

В Салехарде запустят три автобуса в микрорайон Обдорский
© Служба новостей «URA.RU»
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Восьмой автобус будет ходить через Обдорский
Восьмой автобус будет ходить через Обдорский Фото:

В Салехарде с первого декабря изменится маршрут городского автобуса номер восемь. В схему движения включили заезд в микрорайон Обдорский, сообщает глава ямальской столицы Алексей Титовский. Три автобуса будут ходить с большим интервалом.

«Меняем маршрут городского автобуса номер восемь. С первого декабря в схему движения включен заезд в микрорайон Обдорский. Остановка общественного транспорта обустроена возле детского сада „Северное сияние“, — пишет в своем telegram-канале мэр Салехарда Алксей Титовский.

По данным источника, на линии будут работать три автобуса. «В общей сложности, в будние дни будут совершать 45 заездов в двух направлениях с интервалом в 30 минут», — поясняет Титовский. Теплые павильоны установят в течение месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что в планах мэрии Салехарда — реконструкция участка Объездной для разгрузки микрорайона Обдорский. Проект рассчитан на два года.

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В Салехарде с первого декабря изменится маршрут городского автобуса номер восемь. В схему движения включили заезд в микрорайон Обдорский, сообщает глава ямальской столицы Алексей Титовский. Три автобуса будут ходить с большим интервалом. «Меняем маршрут городского автобуса номер восемь. С первого декабря в схему движения включен заезд в микрорайон Обдорский. Остановка общественного транспорта обустроена возле детского сада „Северное сияние“, — пишет в своем telegram-канале мэр Салехарда Алксей Титовский. Ранее URA.RU сообщало, что в планах мэрии Салехарда — реконструкция участка Объездной для разгрузки микрорайона Обдорский. Проект рассчитан на два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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