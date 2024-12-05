Новый вид киберспорта в Курганской области: что такое фиджитал

На площадке нового поколения в Курганской области в городе Далматово пройдут соревнования по «фиджитал-футболу», «фиджитал-баскетболу» и Counter-Strike. Масштабное мероприятие пройдет в регионе впервые. URA.RU собрало общую информацию о новом виде киберспорта.
История соревнований
Первые крупные соревнования по фиджитал-спорту в истории прошли в Республике Татарстан в начале 2024 года. Столицей мультиспортивного форума являлся город Казань, который объединил множество людей, интересующихся виртуальными играми со всего мира. В этом турнире приняло участие огромное количество стран.
Что из себя представляет фиджитал
«Фиджитал-спорт» является необычным соревнованием, которое включает в себя виртуальное и реальное пространство, то есть сначала спортсмен играет на джойстике или перед компьютером за какую-нибудь команду или героя. После этого соревнуется с другими спортсменами в реальном спорте на специально построенной для этого площадке. Например, игроки в «фиджитал-баскетбол» играют матч в видеоигре, а потом продолжают с тем же счетом на настоящей площадке.
Формат Игр Будущего адаптивен для занятий фиджитал-спортом и не требует огромных вложений в оборудование для проведения соревнований. За этим форматом будущее, но не такое затратное, если посмотреть со стороны.
Про количество дисциплин
Количество дисциплин огромное: от виртуально-реальных до чисто виртуальных. Определить точное количество невозможно, так как это направление достаточно молодое и на каждых турнирах появляется множество новых команд, поэтому в турнирах регулярно встречаются новые дисциплины.
В теории дисциплин может быть сколько угодно — все зависит от фантазии организаторов соревнований. На Играх будущего, крупнейшем тематическом турнире, заявлено больше 20 дисциплин, но не все из них можно назвать классическим фиджитал-спортом, потому что большая часть соревнований была киберспортивной.
Какое будущее у фиджитал
Между созданием концепции и стартом крупных международных турниров прошло очень мало времени: организаторы не до конца оптимизировали правила, а оборудование используется от ушедших из России компаний. При этом за рубежом фиджитал-спорт пока практически отсутствует, но в то же время после успеха Игр Будущего была создана киберспортивная федерация в МОК. Было объявлено о первых олимпийских киберспортивных играх.
Немногочисленные турниры, которые проходят в других странах, часто поддерживаются организаторами из России. А о создании в Гонконге Международной федерации фиджитал-спорта известно пока только со слов руководителя Игр будущего.
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