Ямальскому мальчику, который упал в канализацию, выплатят деньги

В Надыме (ЯНАО) мальчику, который провалился в открытый люк канализации, выплатят 30 тысяч рублей за моральный ущерб. Сотрудники правоохранительных органов проверили подрядчика, который ремонтировал сети водоснабжения, они признали вину организации, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры.
«По иску Надымского городского прокурора в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей. По результатам проведенной городской прокуратурой проверки по факту падения ребенка в открытый канализационный коллектор, в деятельности организации, проводившей плановый ремонт сетей тепло-водоснабжения, выявлены нарушения требований законодательства в сфере безопасности при проведении работ», — сообщили в telagram-канале прокуратуры ЯНАО.
По данным источника, на коллекторе по вине подрядчика отсутствовала крышка, ребенок не заметил под снегом канализационным люк и провалился в него. Ранее URA.RU сообщало, что этим делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. В мэрии Надыма пояснили, что крышка люка была сдвинута при уборке снега, но опасное место было огорожено.
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