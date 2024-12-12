В Тюмени начали возводить главный ледовый городок. Фоторепортаж

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Городок откроется на площади 400-летия Тюмени уже скоро
Городок откроется на площади 400-летия Тюмени уже скоро Фото:

На площади 400-летия Тюмени начали возводить ледовый городок. По традиции, он становится главным центром притяжения горожан и гостей областной столицы. О том, как проходит строительство, — в фоторепортаже URA.RU.

Первой на главной площади города появилась елка. Возведение городка началось 11 декабря. Здесь построят качели, горки и скульптуры. В администрации Тюмени рассказали, что на входе гостей будут встречать «Врата Сибири». Там также появится и сказочные персонажи — гномы из лапника и настоящая аллея из  живых елей. 

Главный ледовый городок традиционно располагается возле драмтеатра
Главный ледовый городок традиционно располагается возле драмтеатра
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К работе привлечены десятки мастеров. Возведение началось 11 декабря
К работе привлечены десятки мастеров. Возведение началось 11 декабря
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Плиты из прозрачного льда ждут установки. Вода для льда используется из Андреевского озера
Плиты из прозрачного льда ждут установки. Вода для льда используется из Андреевского озера
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Работы проводятся с самого утра и до позднего вечера, чтобы жители и гости города увидели ледовое чудо в срок
Работы проводятся с самого утра и до позднего вечера, чтобы жители и гости города увидели ледовое чудо в срок
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Работать приходится в непростых условиях. Из-за теплой погоды лед теряет свои свойства
Работать приходится в непростых условиях. Из-за теплой погоды лед теряет свои свойства
Фото:
На месте работает и тяжелая техника. Она помогает переносить тяжелые ледяные плиты
На месте работает и тяжелая техника. Она помогает переносить тяжелые ледяные плиты
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На площади 400-летия Тюмени начали возводить ледовый городок. По традиции, он становится главным центром притяжения горожан и гостей областной столицы. О том, как проходит строительство, — в фоторепортаже URA.RU. Первой на главной площади города появилась елка. Возведение городка началось 11 декабря. Здесь построят качели, горки и скульптуры. В администрации Тюмени рассказали, что на входе гостей будут встречать «Врата Сибири». Там также появится и сказочные персонажи — гномы из лапника и настоящая аллея из  живых елей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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