Городок откроется на площади 400-летия Тюмени уже скоро
На площади 400-летия Тюмени начали возводить ледовый городок. По традиции, он становится главным центром притяжения горожан и гостей областной столицы. О том, как проходит строительство, — в фоторепортаже URA.RU.
Первой на главной площади города появилась елка. Возведение городка началось 11 декабря. Здесь построят качели, горки и скульптуры. В администрации Тюмени рассказали, что на входе гостей будут встречать «Врата Сибири». Там также появится и сказочные персонажи — гномы из лапника и настоящая аллея из живых елей.
Главный ледовый городок традиционно располагается возле драмтеатра
К работе привлечены десятки мастеров. Возведение началось 11 декабря
Плиты из прозрачного льда ждут установки. Вода для льда используется из Андреевского озера
Работы проводятся с самого утра и до позднего вечера, чтобы жители и гости города увидели ледовое чудо в срок
Работать приходится в непростых условиях. Из-за теплой погоды лед теряет свои свойства
На месте работает и тяжелая техника. Она помогает переносить тяжелые ледяные плиты
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