Четыре объекта здравоохранения ХМАО будут сданы к Новому году. Готовность медучреждений обсудили на окружном штабе по капитальному строительству, сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.
«К Новому году будут завершены работы по возведению станции скорой помощи в Сургуте, поликлиники в Кондинском, амбулатории в Красноленинском, а также участковой больницы в посёлке Кедровый Ханты-Мансийского района. Большинство объектов здравоохранения на территории региона возводятся в рамках реализации национальных проектов, при поддержке федерального и окружного бюджетов», — сообщил Стройкомплекс Югры.
Станция скорой помощи в Сургуте уже находится на финальной стадии готовности, завершена внутренняя отделка, рабочие заканчивают монтаж инженерных систем. В поликлинике в Кондинском ведутся «косметические» и пусконаладочные работы. В Красноленинском идёт установка нового оборудования. Участковая больница в посёлке Кедровый тоже на завершающем этапе строительства.
К финалу подходит возведение станции переливания крови в Сургуте. Несмотря на небольшие отклонения от графика, подрядчик обещает сдать объект в феврале следующего года.
Кроме того, продолжается строительство нового стационара в Урае. Этот объект откроется в июле, а все работы по нему планируется завершить к концу 2025 года. Нефтеюганская районная больница в Пойковском готова на 58%, она примет первых пациентов в 2026 году.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО планируют строительство нового перинатального центра в Ханты-Мансийске. В принятом бюджете предусмотрены средства на разработку проектной документации объекта.
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