Бесславные отставки: как в Челябинской области увольняли нелюбимых мэров

Жители Катав-Ивановска требуют досрочной отставки главы района Шимановича

19 декабря 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Николай Шиманович держится за власть, даже будучи фигурантом уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Громкий скандал вспыхнул в Катав-Ивановском районе под занавес уходящего года. Встреча местных жителей с приехавшими из Челябинска представителями регионального правительства стихийно переросла в требования уволить главу муниципалитета Николая Шимановича. Одинокий голос «Увольте уже его!» мгновенно сменился общим скандированием зала: «В отставку! В отставку!» Кого и как в Челябинской области заставляли покинуть нагретые кресла во властных кабинетах челябинцы вынуждали — в материале URA.RU. «Он дерется и с пистолетом бегает!» Почти 15 лет назад непередаваемая атмосфера в коридорах муниципальной власти царила в Брединском районе. Правил им тогда Александр Осипов, известный, в частности, уголовным делом об избиении в 2005 году бизнесмена. Помимо рукоприкладства, чиновник гонялся за ним (и не только) с пистолетом, крича о своей службе в ГРУ. Новость по теме Жители Катав-Ивановского района потребовали отставки главы Шимановича За время работы глава сменил восемь заместителей, пять начальников отдела образования, 11 юристов, трех начальников финуправления, трех главврачей районной больницы и так далее. Всего уволил 69 человек за три года. Из района уехали все ведущие врачи, больницы и школы отключали от электричества за неуплату, и дети сдавали ЕГЭ при свете дня. КСП региона при проверке нашла многомиллионные нарушения, где «вишенкой на торте» выглядела практически нулевая собираемость налогов. Неудивительно, что Осипов феерически провалил кампанию по выборам в районное собрание. Жители, из которых под конец его срока лишь около 10% нашли в его работе хоть что-то хорошее, перенесли отношение к нему и на «Единую Россию». Свое негодование Осипов сорвал на главе казначейского отдела администрации, попросту его избив. Спустя неделю после скандала, заявления в следственные органы и открытого письма депутатов от всех партий Осипова заочно отправили в отставку. Атомный коррупционер Сергей Чернышев руководил Озерском с 1996 по 2000-й, а потом с 2005-го по 2010 год. Вся вторая пятилетка ушла у него на борьбу с оппозицией, в стане которой были местные депутаты, предприниматели, контрольно-счетная палата и большая часть населения. Чернышев шумно ссорился со всеми. Заседания городского собрания депутатов превратились в шоу из склок мэра и народных избранников. Над бесконечной «битвой» Сергея Чернышева с местными депутатами потешалась вся область. А вот жителям Озерска было не до смеха URA.RU Чернышев и его противник, председатель собрания депутатов Озерска Валерий Борцов, постоянно писали друг на друга жалобы в администрацию области. И даже когда Чернышев был формально прав, например, не давая своим «врагам» подчинить весь городской бизнес, симпатий горожан ему уже почти не перепадало. Ибо пока Чернышев воевал со всеми, город «пролетал» мимо федеральных и областных программ — мэру было не до оформления документов. Депутаты столь же дружно бойкотировали проекты постановлений мэра. В итоге дороги не ремонтировали, жилье не строили, коммуналку не чинили. Первая попытка организовать референдум и уволить Чернышева была сделана в 2007 году. Но людей пришло мало. В мае 2009 года депутаты отправили Чернышева в отставку, но мэр оспорил постановление в суде и дотянул до конца полномочий. А год спустя горожане радостно обсуждали в соцсетях и личных беседах возбужденное в отношении него уголовное дело о махинациях с кредитами из городского бюджета Южно-Уральскому спиртоводочному заводу. В общей сложности казна Озерска потеряла на этом 208 млн рублей, за что экс-градоначальника отправили на пять лет в колонию общего режима. Чернышев до последнего не признавал себя виновным и даже из СИЗО боролся за муниципальную доплату к своей пенсии. Отставка после смерти Иван Сурменев понял разнос правильно и подал в отставку сам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поводом для досрочной отставки главы Нагайбакского района Ивана Сурменева стали события не столь глобальные, но куда более трагические. Зимой 2023 года муниципалитет буквально утонул в снегу и зарос льдом. Терпение жителей лопнуло, когда сорвавшаяся с крыши местного ФОКа ледяная глыба убила 12-летнего школьника. Прошло чуть больше недели, и руководитель муниципалитета подал заявление об увольнении. Глава региона его подписал. И жизнь после отставки И, наконец, прямая аналогия с судьбой катав-ивановского главы просматривается с ситуацией 2019 года в Златоусте. С той лишь разницей, что 26 августа глава области Алексей Текслер приехал туда лично. Тогда еще врио губернатора жестко отчитал мэра Вячеслава Жилина за срыв сроков строительства биатлонного стадиона имени Ишмуратовой. На встрече с жителями зал дружно скандировал, обращаясь к мэру: «Уходи!» Вячеслав Жилин вполне нашел себя и «на гражданке» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текслер сообщил залу, что предложил Жилину уйти в отставку, но тот отказался увольняться. Врио губернатора предложил путем опроса общественного мнения выяснить отношение к главе Златоуста. Жилин парировал, что сделает это, лишь если большинство выскажется за его уход. Однако особых иллюзий на сей счет не питал (позже Текслер заметит, что «такого количества жалоб, такого негатива в адрес местной власти я не встречал ни в одном другом муниципалитете области») и написал заявление, не доводя ситуацию до позора. Что характерно, уход с муниципальной службы, а затем и вообще из политики пошел Жилину лишь на пользу. Сейчас он респектабельный и преуспевающий бизнесмен, занимающийся турбизнесом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Громкий скандал вспыхнул в Катав-Ивановском районе под занавес уходящего года. Встреча местных жителей с приехавшими из Челябинска представителями регионального правительства стихийно переросла в требования уволить главу муниципалитета Николая Шимановича. Одинокий голос «Увольте уже его!» мгновенно сменился общим скандированием зала: «В отставку! В отставку!» Кого и как в Челябинской области заставляли покинуть нагретые кресла во властных кабинетах челябинцы вынуждали — в материале URA.RU. «Он дерется и с пистолетом бегает!» Почти 15 лет назад непередаваемая атмосфера в коридорах муниципальной власти царила в Брединском районе. Правил им тогда Александр Осипов, известный, в частности, уголовным делом об избиении в 2005 году бизнесмена. Помимо рукоприкладства, чиновник гонялся за ним (и не только) с пистолетом, крича о своей службе в ГРУ. За время работы глава сменил восемь заместителей, пять начальников отдела образования, 11 юристов, трех начальников финуправления, трех главврачей районной больницы и так далее. Всего уволил 69 человек за три года. Из района уехали все ведущие врачи, больницы и школы отключали от электричества за неуплату, и дети сдавали ЕГЭ при свете дня. КСП региона при проверке нашла многомиллионные нарушения, где «вишенкой на торте» выглядела практически нулевая собираемость налогов. Неудивительно, что Осипов феерически провалил кампанию по выборам в районное собрание. Жители, из которых под конец его срока лишь около 10% нашли в его работе хоть что-то хорошее, перенесли отношение к нему и на «Единую Россию». Свое негодование Осипов сорвал на главе казначейского отдела администрации, попросту его избив. Спустя неделю после скандала, заявления в следственные органы и открытого письма депутатов от всех партий Осипова заочно отправили в отставку. Атомный коррупционер Сергей Чернышев руководил Озерском с 1996 по 2000-й, а потом с 2005-го по 2010 год. Вся вторая пятилетка ушла у него на борьбу с оппозицией, в стане которой были местные депутаты, предприниматели, контрольно-счетная палата и большая часть населения. Чернышев шумно ссорился со всеми. Заседания городского собрания депутатов превратились в шоу из склок мэра и народных избранников. Чернышев и его противник, председатель собрания депутатов Озерска Валерий Борцов, постоянно писали друг на друга жалобы в администрацию области. И даже когда Чернышев был формально прав, например, не давая своим «врагам» подчинить весь городской бизнес, симпатий горожан ему уже почти не перепадало. Ибо пока Чернышев воевал со всеми, город «пролетал» мимо федеральных и областных программ — мэру было не до оформления документов. Депутаты столь же дружно бойкотировали проекты постановлений мэра. В итоге дороги не ремонтировали, жилье не строили, коммуналку не чинили. Первая попытка организовать референдум и уволить Чернышева была сделана в 2007 году. Но людей пришло мало. В мае 2009 года депутаты отправили Чернышева в отставку, но мэр оспорил постановление в суде и дотянул до конца полномочий. А год спустя горожане радостно обсуждали в соцсетях и личных беседах возбужденное в отношении него уголовное дело о махинациях с кредитами из городского бюджета Южно-Уральскому спиртоводочному заводу. В общей сложности казна Озерска потеряла на этом 208 млн рублей, за что экс-градоначальника отправили на пять лет в колонию общего режима. Чернышев до последнего не признавал себя виновным и даже из СИЗО боролся за муниципальную доплату к своей пенсии. Отставка после смерти Поводом для досрочной отставки главы Нагайбакского района Ивана Сурменева стали события не столь глобальные, но куда более трагические. Зимой 2023 года муниципалитет буквально утонул в снегу и зарос льдом. Терпение жителей лопнуло, когда сорвавшаяся с крыши местного ФОКа ледяная глыба убила 12-летнего школьника. Прошло чуть больше недели, и руководитель муниципалитета подал заявление об увольнении. Глава региона его подписал. И жизнь после отставки И, наконец, прямая аналогия с судьбой катав-ивановского главы просматривается с ситуацией 2019 года в Златоусте. С той лишь разницей, что 26 августа глава области Алексей Текслер приехал туда лично. Тогда еще врио губернатора жестко отчитал мэра Вячеслава Жилина за срыв сроков строительства биатлонного стадиона имени Ишмуратовой. На встрече с жителями зал дружно скандировал, обращаясь к мэру: «Уходи!» Текслер сообщил залу, что предложил Жилину уйти в отставку, но тот отказался увольняться. Врио губернатора предложил путем опроса общественного мнения выяснить отношение к главе Златоуста. Жилин парировал, что сделает это, лишь если большинство выскажется за его уход. Однако особых иллюзий на сей счет не питал (позже Текслер заметит, что «такого количества жалоб, такого негатива в адрес местной власти я не встречал ни в одном другом муниципалитете области») и написал заявление, не доводя ситуацию до позора. Что характерно, уход с муниципальной службы, а затем и вообще из политики пошел Жилину лишь на пользу. Сейчас он респектабельный и преуспевающий бизнесмен, занимающийся турбизнесом.